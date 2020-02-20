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Здравоохранение Общество

Двое самарцев две недели находились на карантине из-за коронавируса под Тюменью

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Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека - 128 россиян и 16 граждан СНГ. Среди них - двое самарцев. Всех их изолировали на 14 дней, заболевания ни у кого не выявили. В среду карантин для них закончился, пишет ria.ru.

Большинство после карантина собирается в Москву - 33 человека. По два человека уедут в Самару, Ростов-на-Дону, Казань, Улан-Удэ и Нижний Новгород. 

По девять человек отправятся в Санкт-Петербург и Барнаул, восемь - в Челябинск, шесть - во Владивосток, пять - в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Остальные отправятся еще в 27 городов - от Астрахани до Благовещенска. Также планируют свои маршруты домой или по делам граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала героями сотрудников санатория "Градостроитель", которые находились вместе с эвакуированными из Китая людьми. 

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