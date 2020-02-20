Выбирать подлежащие благоустройству общественные пространства самарцы будут через Интернет

Голосование по отбору общественных территорий Самары, которые будут благоустроены в 2021 г. в рамках программы "Комфортная городская среда", будет проводиться с 9:00 26 февраля до 17:00 1 марта. Соответствующее постановление администрации опубликовано на официальном сайте.

Голосование проведут в заочной форме в интернете на сайте администрации Самары.

Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2021 г.:

- Сквер экономистов (территория в границах ул. Советской армии и Блюхера);

- Сквер Памяти Борцов революции (в районе пересечения ул. Луначарского и Ново-Садовой), в том числе территория, прилегающая к объекту культурного наследия "Фабрика-кухня завода им. Масленникова";

- сквер у ДК "Искра" в пос. Красная Глинка;

- "Ерик Парк" (ЖК "Волгарь");

- сквер у ЗАГСа в районе дома №13а по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий;

- сквер Энтузиастов (в районе дома №79 по ул. Аэродромной);

- парк "Воронежские озера";

- сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова;

- сквер Аксаковых в районе дома №161 по ул. Фрунзе;

- Штутгартский бульвар (сквер Советско-Болгарской дружбы);

- территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13;

- сквер в районе дома №170 по ул. Ташкентской;

- Сквер Первых Космонавтов (в районе дома №13 по ул. Гагарина);

- Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной);

- сквер на Зубчаниновском шоссе;

- сквер им. Куйбышева;

- городской парк культуры и отдыха "Молодежный";

- сквер на Хлебной площади;

- бульвар по ул. Чернореченской;

- сквер в районе дома №6 по ул. Часовой/ ул. Ерошевского.

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