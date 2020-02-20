Выбирать подлежащие благоустройству общественные пространства самарцы будут через Интернет

Голосование по отбору общественных территорий Самары, которые будут благоустроены в 2021 г. в рамках программы "Комфортная городская среда", будет проводиться с 9:00 26 февраля до 17:00 1 марта. Соответствующее постановление администрации опубликовано на официальном сайте.
Голосование проведут в заочной форме в интернете на сайте администрации Самары.
Перечень общественных территорий, отобранных на рейтинговое голосование на 2021 г.:
- Сквер экономистов (территория в границах ул. Советской армии и Блюхера);
- Сквер Памяти Борцов революции (в районе пересечения ул. Луначарского и Ново-Садовой), в том числе территория, прилегающая к объекту культурного наследия "Фабрика-кухня завода им. Масленникова";
- сквер у ДК "Искра" в пос. Красная Глинка;
- "Ерик Парк" (ЖК "Волгарь");
- сквер у ЗАГСа в районе дома №13а по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий;
- сквер Энтузиастов (в районе дома №79 по ул. Аэродромной);
- парк "Воронежские озера";
- сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова;
- сквер Аксаковых в районе дома №161 по ул. Фрунзе;
- Штутгартский бульвар (сквер Советско-Болгарской дружбы);
- территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов №6 и №13;
- сквер в районе дома №170 по ул. Ташкентской;
- Сквер Первых Космонавтов (в районе дома №13 по ул. Гагарина);
- Сквер авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной);
- сквер на Зубчаниновском шоссе;
- сквер им. Куйбышева;
- городской парк культуры и отдыха "Молодежный";
- сквер на Хлебной площади;
- бульвар по ул. Чернореченской;
- сквер в районе дома №6 по ул. Часовой/ ул. Ерошевского.
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