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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Работники из Самары победили в зимней спартакиаде АО "Транснефть - Дружба"

САМАРА. 21 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда Куйбышевского районного управления (РУ) АО "Транснефть - Дружба" заняла первое место в общекомандном зачете зимней спартакиады предприятия. Состязания прошли в Самаре на базе учебно-спортивного центра "Чайка" и горнолыжного комплекса "СОК".

Фото: предоставлено АО "Транснефть-Дружба"

В течение двух дней спортсмены соревновались в лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде и смешанной лыжной эстафете. Соперниками самарцев стали представители Мичуринского, Пензенского РУ и объединенная команда "Брянский регион" — сотрудники Брянского РУ и аппарата управления общества.

Золото в лыжных гонках среди женщин до 35 лет завоевала оператор товарный приемо-сдаточного пункта "Лопатино" Луиза Ахмедьянова. Она опередила ближайшую соперницу более чем на пять минут. Среди мужчин старше 35 лет первым пришёл к финишу оператор товарный линейной производственно-диспетчерской станции "Сызрань-1" Егор Курочкин.

Золотые медали в копилку сборной РУ принесли также специалист отдела кадров Мария Голдаевич в соревнованиях по сноуборду и мастер базы производственного обслуживания Дарья Лабецкая, которая показала лучшее время в горнолыжном спуске.

Также лыжники Куйбышевского РУ завоевали первое место в смешанной лыжной эстафете.

Теперь самарским "дружбинцам" предстоит участие в региональном этапе зимней спартакиады, где они в составе сборной предприятия будут состязаться со спортсменами из других дочерних организаций системы "Транснефть".

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