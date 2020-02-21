Работники АО "Транснефть-Приволга" приняли участие в турнире по зимним видам спорта

Турнир по зимним видам спорта среди работников АО "Транснефть - Приволга", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отмечаемому в текущем году, прошел на спортивных площадках г. Самары.

На горнолыжном комплексе "Красная Глинка" и в учебно-спортивном центре "Чайка" соревновались команды аппарата управления АО "Транснефть-Приволга", Самарского, Бугурусланского, Саратовского, Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ), центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО) и некоммерческого образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Новокуйбышевский учебный комбинат (НОУ ДПО НУК).

За призовые места в лыжных эстафетах в двух возрастных категориях, горнолыжном спорте (слаломе) и сноуборде соревновались 84 человека. В личных соревнованиях победители и призеры награждены медалями и дипломами, в командных - кубками и дипломами.

АО "Транснефть-Приволга" ежегодно проводит летние и зимние спартакиады, турниры по отдельным видам спорта с целью пропаганды здорового образа жизни, сохранения и приумножения спортивных традиций.