Молодые кадры Сызранского НПЗ представили научные разработки

Нефтяная отрасль — постоянно действующая площадка для внедрения инноваций и современных технологий. Научно-техническая конференция молодых специалистов НК "Роснефть" как раз и помогает отобрать самые лучшие идеи, которые в перспективе найдут практическое применение.

На Сызранском НПЗ региональная конференция состоялась уже в 21-й раз и показала высокий уровень подготовки участников и качество представленных работ, охватывающих все основные бизнес-процессы.

Главные действующие лица мероприятия — молодые заводчане, стаж которых не превышает и трех лет. Но и среди них уже есть свои признанные авторитеты, становившиеся победителями и призерами подобных интеллектуальных соревнований. Такие, как инженер отдела охраны окружающей среды Екатерина Мочальникова. На этот раз девушка представила идею по оптимизации работы топливной системы. Минимум затрат, максимальная эффективность для предприятия и минимизация воздействия на окружающую среду.

Дебютанты НТК — молодежь первого года приема — составили опытным участникам достойную конкуренцию. Дежурный бюро пропусков Анастасия Маслюк и машинист установки риформинга Никита Осипов с целью мотивации персонала к активному профессиональному и личностному развитию предложили распространение в дочерних обществах "Роснефти" опыта СНПЗ по геймификации (использование элементов игры для неигровых процессов).

На Сызранском НПЗ научной деятельности молодежи уделяют самое пристальное внимание. Подготовка к НТК подразумевает взаимодействие конкурсанта не только с наставником, но и ведущими специалистами завода. Главный инженер СНПЗ Константин Кусакин несмотря на высокую занятость нашел время лично встретиться с каждым участником конференции. "Кропотливая работа с молодежью обязательно принесет результат, — убежден руководитель. — Для нас важен конечный результат, идеи, которые можно реализовать на практике с максимальным экономическим эффектом".

Победители регионального этапа сейчас смогут немного перевести дух, а уже в мае их ждет серьезное испытание — кустовая НТК, в которой будут соревноваться представители всех предприятий нефтепереработки НК "Роснефть".