16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодые кадры Сызранского НПЗ представили научные разработки НК НПЗ: производство с заботой об экологии 70-миллионную тонну нефти добыли на Дмитриевском месторождении самарские нефтяники Перевозками продукции самарской группы НПЗ Роснефти за 6,6 млрд руб. займется "Трансойл" Сызранский НПЗ совершенствует производство и переходит на "цифру"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Молодые кадры Сызранского НПЗ представили научные разработки

СЫЗРАНЬ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Нефтяная отрасль — постоянно действующая площадка для внедрения инноваций и современных технологий. Научно-техническая конференция молодых специалистов НК "Роснефть" как раз и помогает отобрать самые лучшие идеи, которые в перспективе найдут практическое применение.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

На Сызранском НПЗ региональная конференция состоялась уже в 21-й раз и показала высокий уровень подготовки участников и качество представленных работ, охватывающих все основные бизнес-процессы.

Главные действующие лица мероприятия — молодые заводчане, стаж которых не превышает и трех лет. Но и среди них уже есть свои признанные авторитеты, становившиеся победителями и призерами подобных интеллектуальных соревнований. Такие, как инженер отдела охраны окружающей среды Екатерина Мочальникова. На этот раз девушка представила идею по оптимизации работы топливной системы. Минимум затрат, максимальная эффективность для предприятия и минимизация воздействия на окружающую среду.

Дебютанты НТК — молодежь первого года приема — составили опытным участникам достойную конкуренцию. Дежурный бюро пропусков Анастасия Маслюк и машинист установки риформинга Никита Осипов с целью мотивации персонала к активному профессиональному и личностному развитию предложили распространение в дочерних обществах "Роснефти" опыта СНПЗ по геймификации (использование элементов игры для неигровых процессов).

На Сызранском НПЗ научной деятельности молодежи уделяют самое пристальное внимание. Подготовка к НТК подразумевает взаимодействие конкурсанта не только с наставником, но и ведущими специалистами завода. Главный инженер СНПЗ Константин Кусакин несмотря на высокую занятость нашел время лично встретиться с каждым участником конференции. "Кропотливая работа с молодежью обязательно принесет результат, — убежден руководитель. — Для нас важен конечный результат, идеи, которые можно реализовать на практике с максимальным экономическим эффектом".

Победители регионального этапа сейчас смогут немного перевести дух, а уже в мае их ждет серьезное испытание — кустовая НТК, в которой будут соревноваться представители всех предприятий нефтепереработки НК "Роснефть".

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5