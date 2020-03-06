Ночью в Самаре обгорели три автомобиля

В пятницу, 6 марта, около 4:36, загорелись машины у дома № 133 по ул. Советской Армии в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели Lada Vesta и Lada Priora. В их тушении участвовали восемь человек. Пожар ликвидировали в 4:52.

Кроме того, по данным чрезвычайного ведомства, 5 марта, в 23:03, 10 пожарных на двух автомобилях выехали на тушение Hyundai, загоревшегося у дома № 61 по ул. Чернореченской. Машину удалось потушить в 23:14.

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливают.