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Пожары Происшествия

Ночью в Самаре обгорели три автомобиля

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 марта, около 4:36, загорелись машины у дома № 133 по ул. Советской Армии в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели Lada Vesta и Lada Priora. В их тушении участвовали восемь человек. Пожар ликвидировали в 4:52.

Кроме того, по данным чрезвычайного ведомства, 5 марта, в 23:03, 10 пожарных на двух автомобилях выехали на тушение Hyundai, загоревшегося у дома № 61 по ул. Чернореченской. Машину удалось потушить в 23:14.

Пострадавших нет. Причины пожаров устанавливают.

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