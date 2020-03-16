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Самарская ИТ-компания создаст систему электронного документооборота для госструктур

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарская ИТ-компания "Хоулмонт" заключила договор с подведомственным минкомсвязи России НИИ "Восход" на предоставление технического решения для создания типовой системы электронного документооборота (СЭД) для госструктур, пишет "Самарское обозрение".

Цена контракта — 190 млн рублей. Haulmont является разработчиком одной из популярных на российском рынке систем электронного документооборота СЭД "Тезис". С сентября 2020 г. разработанный на базе СЭД "Тезис" продукт будут интегрировать в госструктуры в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Тендер на определение поставщика платформы для создания типового решения СЭД для госорганов в составе информационной системы "Платформа юридически значимого электронного документооборота" был запущен 12 декабря 2019 года. Начальная цена контракта заявлялась в 231,2 млн рублей. Заявки на участие подали четыре российские ИТ-компании, две из которых самарские: ООО "Хоулмонт", ООО "Открытый код", АО "Компания "Интертраст" (Москва), ООО "ГК "Корус-Консалтинг" (Санкт-Петербург).

Итоги конкурса подвели в конце января. Конкуренция на конкурсе была довольно жесткая. Однако оценка технических и других условий тендера сыграла в пользу "Хоулмонта". В начале февраля был подписан контракт, по условиям которого в ближайшие два месяца "Хоулмонт" обязуется передать все необходимые данные в НИИ "Восход". Внедрение типового решения СЭД в пилотных организациях запланировано на сентябрь 2020 года.

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