Специалистами ООО "Транснефть - ТСД" проводятся работы по подготовке объектов строительства к бесперебойному производству строительно-монтажных работ в весенний паводковый период.

Совместно с подрядными организациями, выполняющими работы на объектах, расположенных на территориях 21 субъекта Российской Федерации, специалистами региональных штабов строительства ООО "Транснефть — ТСД" выполняется весь комплекс запланированных в период до 15 апреля 2020 года противопаводковых мероприятий с целью обеспечения бесперебойного проведения строительно-монтажных работ. План мероприятий охватывает 50 объектов строительства и реконструкции, включая 21 подводный переход через реки и 69 переходов через малые водотоки участков магистральных трубопроводов, а также 9 площадочных объектов.

В числе сезонных мероприятий — отведение талых вод от строительных площадок в организованные водотоки, устройство водоспускных сооружений в местах возможного подтопления, установка заглушек на торцы труб, обеспечивающих защиту полости трубы от попадания осадков и механических загрязнений. Кроме того, проводится ревизия вездеходной техники и оборудования для обеспечения постоянного отвода воды.

На труднодоступных участках производства работ обеспечивается наличие запасов ГСМ, ведется завоз строительных материалов, трубной продукции и других ресурсов.