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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

ООО "Транснефть - ТСД" ведет подготовку к устойчивой работе в период весеннего паводка

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалистами ООО "Транснефть - ТСД" проводятся работы по подготовке объектов строительства к бесперебойному производству строительно-монтажных работ в весенний паводковый период.

Фото: Фото предоставлено ООО "Транснефть - ТСД"

Совместно с подрядными организациями, выполняющими работы на объектах, расположенных на территориях 21 субъекта Российской Федерации, специалистами региональных штабов строительства ООО "Транснефть — ТСД" выполняется весь комплекс запланированных в период до 15 апреля 2020 года противопаводковых мероприятий с целью обеспечения бесперебойного проведения строительно-монтажных работ. План мероприятий охватывает 50 объектов строительства и реконструкции, включая 21 подводный переход через реки и 69 переходов через малые водотоки участков магистральных трубопроводов, а также 9 площадочных объектов.

В числе сезонных мероприятий — отведение талых вод от строительных площадок в организованные водотоки, устройство водоспускных сооружений в местах возможного подтопления, установка заглушек на торцы труб, обеспечивающих защиту полости трубы от попадания осадков и механических загрязнений. Кроме того, проводится ревизия вездеходной техники и оборудования для обеспечения постоянного отвода воды.

На труднодоступных участках производства работ обеспечивается наличие запасов ГСМ, ведется завоз строительных материалов, трубной продукции и других ресурсов.

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