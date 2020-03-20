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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах и площадочных объектах

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в период с 17 по 19 марта выполнило плановые ремонты на линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Кротовка — Куйбышев, Бавлы — Куйбышев и на площадочных объектах Бугурусланского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Во время плановой остановки участка МН Бугуруслан — Сызрань специалисты базы производственного обслуживания (БПО) Бугурусланского РНУ провели средний ремонт пяти задвижек на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево".

Специалисты центральной ремонтной службы Бугурусланского РНУ вырезали два дефекта на линейной части МН Бавлы — Куйбышев и Кротовка — Куйбышев.

На ЛПДС "Кротовка" специалисты участка ремонта и наладки механо-технологического оборудования БПО провели средний ремонт шести задвижек и демонтировали временные камеры пуска и приема средств очистки и диагностики на подводящем нефтепроводе станции.

Комплекс мероприятий выполнен во время плановой 48-часовой остановки трубопроводов в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Приволга". Цель — модернизация оборудования и обеспечение надежного функционирования магистральных нефтепроводов.

В настоящее время нефтепроводы работают в штатном режиме.

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