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Общество

Прокуратура обязала ФКР доделать ремонт крыши дома на ул. Физкультурной

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокурора Промышленного района в интересах пенсионерки, проживающей в доме №98 по ул. Физкультурной и обязал ФКР завершить капремонт крыши, который должны были закончить более года назад. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

По данным надзорного ведомства, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 182 ЖК РФ ФКР не проконтролировал сроки завершения работ подрядчиком, истекшие 31 января 2019 года.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Исполнение судебного акта контролирует прокуратура.

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