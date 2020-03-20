Прокуратура обязала ФКР доделать ремонт крыши дома на ул. Физкультурной

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокурора Промышленного района в интересах пенсионерки, проживающей в доме №98 по ул. Физкультурной и обязал ФКР завершить капремонт крыши, который должны были закончить более года назад. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.