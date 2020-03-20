Прокуратура обязала ФКР доделать ремонт крыши дома на ул. Физкультурной

Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск прокурора Промышленного района в интересах пенсионерки, проживающей в доме №98 по ул. Физкультурной и обязал ФКР завершить капремонт крыши, который должны были закончить более года назад. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.
По данным надзорного ведомства, в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 182 ЖК РФ ФКР не проконтролировал сроки завершения работ подрядчиком, истекшие 31 января 2019 года.
Суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Исполнение судебного акта контролирует прокуратура.