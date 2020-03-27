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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе через р. Маянга в Саратовской области

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по локализации разлива нефти на водной поверхности при наличии ледяных образований на р. Маянга в Саратовской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель УТЗ - отработка навыков по локализации и ликвидации последствий разлива нефти на объектах производственной инфраструктуры.

Согласно сценарию, произошло аварийное снижение давления ниже допустимого на подводном переходе через р. Маянга магистрального нефтепровода Куйбышев - Лисичанск вследствие его разгерметизации.

Одновременно в ходе УТЗ отрабатывалось устранение нештатных ситуаций на линейной производственно-диспетчерской станции "Грачи" Саратовского районного нефтепроводного управления. Специалисты предприятия отработали четыре темы: "Локализация и ликвидация "разлива" нефти", "Устранение неисправности системы пожаротушения", "Сбой программного обеспечения датчика давления камеры приема на магистральном нефтепроводе", "Устранение снижения защитного потенциала на одном из участков магистрального нефтепровода".

В УТЗ были задействованы персонал ЛАЭС и работники нефтеперекачивающей станции "Грачи", ЦРС Саратовского РНУ - всего 38 человек. Использовалась автотранспортная и специальная техника, боновые заграждения и нефтесборщики, специализированное оборудование и приспособления.

Учебно-тренировочное занятие проведено в рамках утвержденной программы, включающей оповещение соответствующих служб, сбор и выезд патрульной и аварийно-ремонтной групп ЛАЭС, ЦРС на участок условного разлива нефти, локализацию и ликвидацию аварии, проведение эколого-аналитического контроля. По результатам проверки наблюдатели положительно оценили работу сил и средств, задействованных в УТЗ.

Обеспечение промышленной и экологической безопасности является непременным условием деятельности АО "Транснефть-Приволга". В текущем году запланировано проведение более тысячи учебно-тренировочных занятий, в том числе на подводных переходах через малые и большие реки Самарской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Татарстан.

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