АО "Транснефть-Приволга" провело учебно-тренировочное занятие на подводном переходе через р. Маянга в Саратовской области

АО "Транснефть-Приволга" провело учебно-тренировочное занятие (УТЗ) по локализации разлива нефти на водной поверхности при наличии ледяных образований на р. Маянга в Саратовской области.

Цель УТЗ - отработка навыков по локализации и ликвидации последствий разлива нефти на объектах производственной инфраструктуры.

Согласно сценарию, произошло аварийное снижение давления ниже допустимого на подводном переходе через р. Маянга магистрального нефтепровода Куйбышев - Лисичанск вследствие его разгерметизации.

Одновременно в ходе УТЗ отрабатывалось устранение нештатных ситуаций на линейной производственно-диспетчерской станции "Грачи" Саратовского районного нефтепроводного управления. Специалисты предприятия отработали четыре темы: "Локализация и ликвидация "разлива" нефти", "Устранение неисправности системы пожаротушения", "Сбой программного обеспечения датчика давления камеры приема на магистральном нефтепроводе", "Устранение снижения защитного потенциала на одном из участков магистрального нефтепровода".

В УТЗ были задействованы персонал ЛАЭС и работники нефтеперекачивающей станции "Грачи", ЦРС Саратовского РНУ - всего 38 человек. Использовалась автотранспортная и специальная техника, боновые заграждения и нефтесборщики, специализированное оборудование и приспособления.

Учебно-тренировочное занятие проведено в рамках утвержденной программы, включающей оповещение соответствующих служб, сбор и выезд патрульной и аварийно-ремонтной групп ЛАЭС, ЦРС на участок условного разлива нефти, локализацию и ликвидацию аварии, проведение эколого-аналитического контроля. По результатам проверки наблюдатели положительно оценили работу сил и средств, задействованных в УТЗ.