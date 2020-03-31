16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Больше 40% самарцев продолжают ходить на работу на этой неделе В Волжском районе поймали браконьеров на мотолодке В Кинельском районе реализовывались колбасы без документов Ремонт на водоводе отразится на работе трех трамвайных маршрутов в Самаре Администрация Самары: в общественном транспорте стало на треть меньше пассажиров

Общество

В Кинельском районе реализовывались колбасы без документов

КИНЕЛЬ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ходе внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по заготовке и реализации продукции животного происхождения на территории пос. Формальный, выявлены нарушения, сообщает Россельхознадзор по Самарской области.

При проведении контрольно-надзорного мероприятия был установлен факт реализации колбасных изделий, в количестве 12 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальное происхождение и эпизоотическую безопасность продукции.

Колбасные изделия были изъяты из оборота и, в соответствии с действующим законодательством РФ, были направлены на утилизацию.

В отношении нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5