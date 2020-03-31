В Кинельском районе реализовывались колбасы без документов

В ходе внеплановой выездной проверки в отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по заготовке и реализации продукции животного происхождения на территории пос. Формальный, выявлены нарушения, сообщает Россельхознадзор по Самарской области.

При проведении контрольно-надзорного мероприятия был установлен факт реализации колбасных изделий, в количестве 12 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальное происхождение и эпизоотическую безопасность продукции.

Колбасные изделия были изъяты из оборота и, в соответствии с действующим законодательством РФ, были направлены на утилизацию.

В отношении нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений.