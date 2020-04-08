16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Большечерниговском районе ликвидирован крупный пожар в частном доме Ночью на ул. Прожекторная в Самаре обгорели автомобиль и трактор В Самаре 75 человек тушили жилой дом на 3-й просеке В Куйбышевском районе Самары 24 человека тушили пожар в частном доме Ночью на ул. Мориса Тореза в Самаре загорелся автобус ПАЗ

Пожары Происшествия

В Большечерниговском районе ликвидирован крупный пожар в частном доме

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 7 апреля, в 19:10 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в частном доме на ул. Молодежная, 4, в пос. Костино Большечерниговского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 250 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали восемь человек, использовалось три автоцистерны. Пожар был ликвидирован в 20:27.

По данным чрезвычайной службы, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3