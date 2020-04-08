В Большечерниговском районе ликвидирован крупный пожар в частном доме

Во вторник, 7 апреля, в 19:10 в пожарную охрану поступила информация о возгорании в частном доме на ул. Молодежная, 4, в пос. Костино Большечерниговского района, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 250 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали восемь человек, использовалось три автоцистерны. Пожар был ликвидирован в 20:27.

По данным чрезвычайной службы, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.