НПП "ПОЛИПЛАСТИК" вошло в список системообразующих предприятий и продолжает свою работу

Научно-производственное предприятие "ПОЛИПЛАСТИК" вошло в список системообразующих организаций экономики РФ и продолжает производственную деятельность. Отгрузки полимерных компаундов со складов предприятия в Энгельсе, Тольятти и Москве продолжаются в обычном режиме, компания в полном объёме выполняет все обязательства перед потребителями.
Персонал, обеспечивающий непрерывность производственных процессов, и сотрудники, находящиеся на удаленном режиме, продолжат работу с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На период с 6 по 30 апреля для сотрудников старше 60 лет, незанятых в процессе непрерывно действующего производства, продлеваются нерабочие дни в режиме самоизоляции.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.