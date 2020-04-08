НПП "ПОЛИПЛАСТИК" вошло в список системообразующих предприятий и продолжает свою работу

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Научно-производственное предприятие "ПОЛИПЛАСТИК" вошло в список системообразующих организаций экономики РФ и продолжает производственную деятельность. Отгрузки полимерных компаундов со складов предприятия в Энгельсе, Тольятти и Москве продолжаются в обычном режиме, компания в полном объёме выполняет все обязательства перед потребителями.

Фото: предоставлено НПП "Полипластик"