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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонты запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях в Самарской и Саратовской областях

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" в период с 7 по 9 апреля выполнило плановые ремонты запорной арматуры на нефтеперекачивающих станциях (НПС) Самарского и Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы по среднему ремонту семи задвижек проводились на линейной производственно-диспетчерской станции "Самара", нефтеперекачивающей станции "Совхозная" Самарского РНУ, НПС "Красноармейская" Саратовского РНУ. Цель — повышение надежности функционирования объектов нефтеперекачивающих станций и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных трубопроводов.

Ранее при выполнении неразрушающего контроля деталей и узлов задвижек, были выявлены дефекты, которые в ходе ремонтных работ своевременно устранены. Произведена сборка задвижек, настройка параметров электроприводов запорной арматуры, проведены испытательные операции.

Плановые ремонтные мероприятия реализованы в соответствии с требованиями безопасного производства работ и регламентами ПАО "Транснефть", в соответствии с графиком ремонта запорной арматуры и обратных затворов на технологических нефтепроводах НПС и линейной части нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга" на 2020 год.

Во время плановых ремонтов транспортировка по магистральному нефтепроводу (МН) Куйбышев — Лисичанск на участке Самара — Красный Яр и МН Куйбышев — Унеча-2 на участке Самара — Клин останавливалась на 72 часа, а по МН Красноармейск — Саратовский НПЗ — на 48 часов.

В настоящее время транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО "Транснефть - Приволга" осуществляется в штатном режиме.

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