В АО "Транснефть - Приволга" провело плановые работы по замене магистральных насосных агрегатов (МНА) на производственных объектах Самарского, Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ).

Модернизация оборудования осуществляется в рамках реализации Программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. Цель — обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга".

По одному МНА заменено на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Комсомолец" и на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2". Новое оборудование с улучшенными показателями качества и энергоэффективности произведено АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (ТНН, г. Челябинск).

На линейных производственно-диспетчерских станциях "Красный Яр", "Анреяновская", НПС "Совхозная-3", блочных комплектных насосных станциях "Бугуруслан" и "Поповка" отключены пять МНА для последующей замены. Вывод МНА из эксплуатации не повлияет на работу НПС и ЛПДС, транспортировка нефти будет осуществляться в запланированных объемах. Ввод в эксплуатацию новых насосных агрегатов запланирован на третий и четвертый кварталы текущего года.

Комплекс работ выполнен в период плановой 72-часовой остановки участков магистральных нефтепроводов (МН) Нижневартовск — Курган — Куйбышев и Куйбышев — Лисичанск.

Транспортировка нефти по магистральным трубопроводам возобновлена в полном объеме и осуществляется в плановом режиме.