Молодой тольяттинец пришел в гости к девушке и украл украшения ее матери

В Тольятти задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в совершении кражи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратилась 44-летняя местная жительница, заявившая, что из ее квартиры, расположенной на бульваре Луначарского, похищены ювелирные украшения.

Прибывшие полицейские осмотрели место происшествия, изъяли следы, провели поквартирный обход и опросили соседей. Как пояснила потерпевшая, в гости к ее дочери приходил молодой человек. Через несколько дней женщина обнаружила пропажу золотых колец.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 22 УМВД России по г. Тольятти установили местонахождение подозреваемого и задержали его по месту жительства.

Ранее судимый за кражу задержанный полностью признал свою вину. В ходе опроса он пояснил, что золотые украшения сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.