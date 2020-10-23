III форум Ассоциации вузов "Волга-Янцзы" работает в дистанционном формате

В четверг, 22 октября, состоялось открытие III форума Ассоциации высших учебных заведений "Волга-Янцзы". В этом году он посвящен актуальным вопросам дальнейшего развития межуниверситетского сотрудничества в постэпидемический период.

Напомним, Ассоциация вузов была создана в 2017 году в рамках второго заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы". Сейчас она объединяет 51 российский и 30 китайских вузов.

Работа Ассоциации направлена на развитие международных и межрегиональных контактов, консолидацию усилий по подготовке высококвалифицированных молодых специалистов; расширение студенческих и преподавательских обменов, проведение совместных научных исследований.

Форум Ассоциации вузов "Волга-Янцзы" продлится до 23 октября. В рамках мероприятия пройдут выступления профессорско-преподавательского состава ведущих высших учебных заведений Приволжского федерального округа и Китайской Народной Республики.

Ассоциация уже провела два форума в России и в Китае, летние и зимние школы, посвященные вопросам развития цифровой экономики и управления, ядерных и мембранных технологий, онлайн-программы по изучению китайского языка и культуры, международный студенческий конкурс видеороликов "Мои любимые Волга и Янцзы", культурно-просветительский проект "Великий чайный путь", совместные образовательные программы по нефтегазовым технологиям и геологии, искусству концертного исполнительства и вокального искусства, изучению русского и китайского языков.