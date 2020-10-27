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Малый бизнес Экономическая политика

Представители бизнеса и МЧС обсудят, как снизить административные барьеры

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 октября, состоится трехсторонняя встреча представителей министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области и предпринимательского сообщества.

Отметим, что серия встреч с представителями контрольно-надзорных органов организована региональным минэкономразвития в целях улучшения инвестиционного климата и снижения административного давления на бизнес.

Для всех заинтересованных лиц будет организована онлайн-трансляция в аккаунте "Мой бизнес 63". Во время прямого эфира зрители смогут задать вопросы специалистам надзорного ведомства.

Участники обсудят, какие предприятия и организации МСП являются подконтрольными субъектами для МЧС, какие проверки и профилактические мероприятия проводит надзорное ведомство в сфере бизнеса и как организовать свое дело, чтобы избежать рисков и штрафов.

Во время трехсторонней встречи планируется обсудить выработку решений по уменьшению административного давления на бизнес, современные принципы осуществления контрольно-надзорной деятельности, механизмы и способы выдачи замечаний и предписаний, профилактические мероприятия, правоприменительную практику и новеллы в законодательстве.

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