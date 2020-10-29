ГК "МетроМакс" поможет школьникам изучать информационные технологии

Самарский областной Центр детско-юношеского технического творчества и группа компаний "МетроМакс" заключили договор о сотрудничестве. Основная цель соглашения — объединить научный, инновационный и технологический потенциал областного центра дополнительного образования и телекоммуникационной компании для максимально эффективного обучения учащихся современным информационным технологиям.

Планируется, что специалисты "МетроМакс" будут проводить для учащихся мастер-классы, лекции, семинары и тренинги. Особо отличившихся учеников будут приглашать на стажировку в ГК "МетроМакс". Учащимся предложат актуальные практические задачи, решение которых поможет развитию информационных технологий на территории 63-го региона.

"Мы активно участвуем в экономическом развитии Самарской губернии. Сегодня люди — самый главный ресурс для развития экономики, — отметил генеральный директор группы компаний "МетроМакс" Дмитрий Петров. — Мы рады предоставить Самарскому областному Центру детско-юношеского технического творчества свои технические и интеллектуальные ресурсы для максимально эффективного обучения талантливых самарских школьников. "МетроМакс" — гибридная компания, мы прекрасно понимаем, как важно заранее готовить высококвалифицированных специалистов по самым разным направлениям. Кроме того, нам просто приятно помогать детям, которые хотят изучать информационные технологии".

Директор Самарского областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов рассказал, что одной из центральных задач образовательного процесса центра является обучение детей современному инженерному мышлению. "Решить эту задачу без сотрудничества с предприятиями невозможно, — отметил Алексей Богатов, — Воспитанники технопарка "Кванториум — 63 регион" и Центра цифрового образования "IT-Куб" сегодня работают с кейсами и проектами различных организаций. Взаимодействие с компанией "Метромакс" позволит существенно расширить возможности обучения детей современным технологиям в области IT и телекоммуникаций".

Напомним, при Самарском областном Центре детско-юношеского технического творчества работает детский технопарк "Кванториум Самара". Это — площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.

В кванториуме занимаются ребята с 12 до 18 лет и изучают такие направления, как беспилотные летательные системы, робототехнику, информационные технологии, космические системы и аппараты, виртуальную и дополненную реальность.