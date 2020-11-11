ГЖИ представила ежегодный рейтинг эффективности работы управляющих компаний

Госжилинспекция Самарской области представила ежегодный рейтинг эффективности деятельности управляющих организаций за 2019 год. Всего в него вошли 305 лицензированных УК, а в первой десятке с самым высоким рейтингом оказались компании Самары, Жигулевска, Тольятти, Новокуйбышевска, села Шигоны.

Также в Самарской области ежегодно, начиная с 2010 года, проводится конкурс "Лидер ЖКХ". Традиционно он проходит по трем номинациям: лучшая управляющая организация, лучший орган местного самоуправления и лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив).

Оценка работы участников конкурса производится по таким критериям, как размер задолженности УК перед ресурсо-снабжающими организациями, исполнение предписаний жилищной инспекции, размер штрафных санкций по выявленным нарушениям, наличие паспортов готовности управляемых домов к отопительному сезону и по многим другим критериям.

В конкурсе активно принимают участие не только самарские организации, но и компании и ТСЖ из других городов и сельских поселений области, которые регулярно завоевывают первые места во всех номинациях конкурса.

Имена победителей конкурса "Лидер ЖКХ" по итогам 2019 года будут озвучены на церемонии награждения, которая пройдет в конце ноября.