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ЖКХ и благоустройство Общество

ГЖИ представила ежегодный рейтинг эффективности работы управляющих компаний

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Госжилинспекция Самарской области представила ежегодный рейтинг эффективности деятельности управляющих организаций за 2019 год. Всего в него вошли 305 лицензированных УК, а в первой десятке с самым высоким рейтингом оказались компании Самары, Жигулевска, Тольятти, Новокуйбышевска, села Шигоны.

Также в Самарской области ежегодно, начиная с 2010 года, проводится конкурс "Лидер ЖКХ". Традиционно он проходит по трем номинациям: лучшая управляющая организация, лучший орган местного самоуправления и лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив).

Оценка работы участников конкурса производится по таким критериям, как размер задолженности УК перед ресурсо-снабжающими организациями, исполнение предписаний жилищной инспекции, размер штрафных санкций по выявленным нарушениям, наличие паспортов готовности управляемых домов к отопительному сезону и по многим другим критериям.

В конкурсе активно принимают участие не только самарские организации, но и компании и ТСЖ из других городов и сельских поселений области, которые регулярно завоевывают первые места во всех номинациях конкурса.

Имена победителей конкурса "Лидер ЖКХ" по итогам 2019 года будут озвучены на церемонии награждения, которая пройдет в конце ноября.

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