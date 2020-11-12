АО "Транснефть - Приволга" выполнило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию два резервуара объемом по 50 тыс. куб. м на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Самара-2" Самарского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Техническое перевооружение проводилось с июня текущего года в соответствии с программой технического перевооружения и капитального ремонта с целью повышения промышленной и экологической безопасности производственных объектов.

Типовой диаметр стального резервуара с плавающей крышей РВСПК-50000 превышает 60 м, высота емкости — около 18 м. Стенка резервуара состоит из 12 поясов, толщина нижнего пояса — 24 мм, верхнего — 10 мм.

Суммарно на двух резервуарах заменены участки центральной части днища весом около 3,4 тонн. Проведен ремонт металла стенок, днища и плавающей крыши резервуаров методом шлифовки и наплавки, ремонт сварных швов. Установлены новые подкладные пластины опорных стоек плавающих крыш.

Выполнена очистка поверхности стенок резервуаров от продуктов коррозии и комплекс работ по нанесению антикоррозионного покрытия на локальные участки внутренней и наружной поверхности конструкций общей площадью свыше 626 кв. м.

Каждый резервуар оснащен устройствами размыва донных отложений "Диоген-700" произведенных на заводе "Транснефти" АО "ТОМЗЭЛ".

После успешного завершения гидравлических испытаний резервуаров на определение прочности и герметичности конструкций, а также работоспособности систем пожаротушения и охлаждения они были введены в эксплуатацию согласно графику.

Ввод в эксплуатацию резервуаров обеспечит надежность и безопасность хранения нефти на производственном объекте АО "Транснефть - Приволга".