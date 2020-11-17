Tele2 вернет до 2000 рублей за покупку смартфонов Xiaomi

Tele2 запустила акцию в розничной сети: ее участники могут получить кешбэк до 2000 рублей за покупку смартфонов Xiaomi или до 1000 рублей за приобретение Samsung, Xiaomi, Huawei.

Более 60% продаж смартфонов в рознице Tele2 приходится на марки Samsung, Xiaomi, Huawei. При этом модели Xiaomi занимают в сети оператора 16%, а Samsung, Huawei и Honor совокупно составляют долю в 44%. В связи с популярностью смартфонов этих брендов оператор запустил в розничной сети выгодное предложение для абонентов.

В период до 31 января 2021 года при покупке в салонах Tele2 смартфонов Xiaomi, участвующих в акции, клиент может получить кешбэк до 2000 рублей в зависимости от его тарифа. Если у абонента подключен "Мой онлайн" или "Везде онлайн", то на счет вернется 1000 рублей. Пользователи "Мой онлайн+" или "Везде онлайн+" получат 2000 рублей. Тарифы "Везде онлайн" и "Везде онлайн+" представлены только в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В акции участвуют модели смартфонов Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S. Сумма кешбэка будет начисляться на счет абонента Tele2 в течение 7 месяцев после приобретения смартфона и предназначается для оплаты услуг оператора. Подробности на сайте компании.

На тех же условиях абоненты могут выбрать другие смартфоны Samsung, Xiaomi, Huawei из участвующих в акции и получить кешбэк до 1000 рублей. При использовании тарифного плана "Мой онлайн" или "Везде онлайн" клиенту вернется 500 рублей на счет или 1000 рублей, если подключен "Мой онлайн+" или "Везде онлайн+". Подробности на сайте.