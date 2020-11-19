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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Молодых специалистов АО "Самаранефтегаз" посвятили в нефтяники

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году торжественная церемония прошла в необычном формате — онлайн. 47 студентов стали полноценными членами большого и дружного коллектива АО "Самаранефтегаз". Юноши и девушки, меньше года работающие на предприятии, произнесли "Клятву нефтяника" и приняли участие в импровизированном посвящении Все как всегда — ведь традиции много лет. Отличие лишь одно — молодые специалисты и их более опытные коллеги общались, находясь по разные стороны мониторов.

Фото: фото предоставлено АО «Самаранефтегаз»

Многолетняя традиция

Обряд посвящения в нефтяники — ежегодно организуется "Самаранефтегаз" для того, чтобы достойно принять студентов в большую дружную семью главного нефтедобывающего предприятия губернии. Большой профессиональный праздник всегда проходит ярко и весело. Но в этом году посвящение в нефтяники молодых специалистов прошло в абсолютно новом формате — в онлайн-формате.

Торжественную часть мероприятия открыл начальник управления добычи нефти и газа АО "Самаранефтегаз" Сергей Ульянов. Он произнес важные слова напутствия в адрес молодых специалистов первого года работы в обществе. После этого по традиции отметили отличившихся сотрудников. Награду "Лучший научный руководитель-2020" заслужил главный технолог по добыче нефти и газа — начальник отдела по работе с механизированным фондом управления добычи нефти и газа Рустам Сагындыков. А звание "Лучший молодой специалист — 2020" получила инженер 1 категории Испытательной химико-аналитической лаборатории № 2 управления контроля качества Дарья Соколова. Начальник отдела молодежной политики управления развития персонала Наталья Мартьянова проинформировала молодых специалистов о возможностях развития и роста, которые предоставляет предприятие. "Посвящая сегодня максимум времени собственному развитию и самосовершенствованию, вы осуществляете выгодные инвестиции в свое будущее. Предприятие дает возможности — остальное в ваших руках", — отметила Мартьянова.

"Горжусь, что работаю здесь"

В этом году в нефтяники посвятили 47 молодых специалистов. В их числе — ведущий маркшейдер отдела маркшейдерского обеспечения недропользования управления маркшейдерских работ Элиза Исламова. Девушка окончила Уральский Государственный горный университет, а заявку на работу в "Самаранефтегаз" подала через ярмарку вакансий. Ответ был положительным, и девушка, не долго думая, отправилась из Екатеринбурга в Самару.

"Предприятие, несмотря на то что я, наверное, еще не очень опытный и ценный сотрудник, помогает во всем, — говорит Элиза Исламова. — У меня есть наставник, который поддерживает во всем: объясняет, направляет, советует, что почитать, чтобы максимально полной войти в профессию сейчас и реализоваться в будущем. Мне помогают снимать жилье, что, конечно, очень важно. Я много читала о "Самаранефтегаз", в том числе отзывы сотрудников и молодых специалистов. Считаю, что это одно из ведущих предприятий нефтегазовой отрасли в стране. Я горжусь, что работаю именно здесь".

В АО "Самаранефтегаз" девушка работает с февраля 2020 года. Сейчас она уже готовится к своей первой научно-технической конференции молодых специалистов. Элиза Исламова с нетерпением ждала обряда посвящения в профессию и очень волновалась, что из-за угрозы распространения коронавируса мероприятие отменят. Но нефтяники не привыкли сдаваться — они с достоинством решают самые сложные задачи.

"Организаторы постарались. В процесс были вовлечены все молодые специалисты. Нас разделили на команды, и мы разгадывали кроссворды, участвовали в квестах и флешмобах — естественно, на нефтяную тематику. Это было очень интересно и необычно. Заодно я познакомилась с ребятами из других подразделений. Нам вместе работать, и мы поняли, что справимся", — делится впечатлениями молодой специалист. Для нее и других молодых специалистов обряд посвящения в нефтяники действительно очень много значит.

"Все в ваших руках"

О целях и направлениях деятельности Совета молодых специалистов, об источниках информации и полезных ресурсах рассказала его председатель Изабелла Матвеева. Члены Совета молодых специалистов АО "Самаранефтегаз" поделились собственным опытом, рассказали о достижениях тех молодых работников, на которых стоит равняться.

Несмотря на необычный формат данного мероприятия, главная цель была достигнута — молодые специалисты без труда нашли общий язык друг с другом и стали частью большого и дружного коллектива АО "Самаранефтегаз".

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