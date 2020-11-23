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Молодежная политика Общество

Школьники и студенты рисуют плакаты "Вместе против коронавируса"

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 24 ноября, в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна состоится презентация регионального конкурса социальных плакатов среди школьников и студентов "Вместе против коронавируса".

Организаторами конкурса выступают Общественная палата Самарской области совместно с профильными комиссиями Общественной палаты РФ, областное родительское собрание при министерстве образования и науки Самарской области.

Актуальный социальный проект предлагает юным авторам самостоятельно ответить на вопрос "Что необходимо сделать, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции?", создав изобразительные произведения (рисунки и плакаты) на темы:
•    Личная гигиена
•    Здоровый образ жизни (спорт, отказ от вредных привычек)
•    Санитарные правила в повседневной жизни
•    Соблюдение временных ограничений — сохранение собственной жизни
•    Мы вместе (добровольческая деятельность, помощь одиноким и пожилым людям)
•    Спасибо врачам

Изобразительные произведения должны раскрывать видение их авторов по решению проблемы распространения коронавирусной инфекции. Участники конкурса будут оцениваться по трем возрастным группам: до 12 лет, 12–15 лет, 16–18 лет.

Компетентное жюри под председательством директора Самарского областного художественного музея Аллы Шахматовой определит победителей на основе строгих критериев конкурсного положения.

Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами организаторов конкурса. Также на основе отобранных 12 работ дизайнеры создадут комплект социальных плакатов, пропагандирующих соблюдение норм и правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"Уверен, что итогом конкурса станет появление ярких, доходчивых агитационных материалов на тему сбережения нашего здоровья. Совместное семейное творчество, общение со старшим поколением будут интересны и продуктивны как для участников Конкурса, так и для всех жителей Самарской области", — отмечает член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, организатор конкурса Павел Покровский.  

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