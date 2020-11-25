АО "Транснефть-Приволга" ввело в эксплуатацию новые насосные агрегаты на БКНС "Комсомолец" в Самарской области

АО "Транснефть-Приволга" завершило замену двух магистральных насосных агрегатов (МНА) на блочной комплектной насосной станции (БКНС) "Комсомолец" в Самарской области.

Работы на объекте велись с января в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия.

Насосы подключены к инфраструктуре магистрального нефтепровода Нижневартовск - Курган - Куйбышев. Замена насосного оборудования выполнялась с поочередным плановым выводом каждого МНА из эксплуатации, транспортировка нефти по МН при этом велась в штатном режиме.

Насосные агрегаты установлены под режимы работы нефтепровода с разной производительностью. Производительность МНА №1 составляет 12,5 тыс. куб метров нефти в час, что (для сравнения) позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный 154 цистернам емкостью более 86 куб. метров каждая. Производительность МНА № 2 в 7 тыс. куб. м/час сопоставима с 81 цистерной нефти того же объема.

Новые насосы - российского производства, характеризуются высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Конструкцией насосов предусмотрена специальная система для охлаждения торцевых уплотнителей, что позволяет увеличить срок их службы и снизить потери мощности. Срок эксплуатации новых насосов рассчитан на 50 лет.

После завершения комплексного опробования насосные агрегаты на БКНС "Комсомолец" введены в эксплуатацию в соответствии с графиком.

Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность производственного объекта, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти.