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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Быть молодым специалистом на Куйбышевском НПЗ интересно и перспективно

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" кадровому вопросу уделяет большое внимание. Будущие сотрудники начинают углубленно изучать технические предметы в "Роснефть-классах", поддерживаются заводом в профильных вузах. Не заканчивается обучение молодых специалистов, и когда они приходят на предприятие. Чтобы вырастить достойный кадровый резерв, способный решать стратегические задачи, молодежи предоставляют возможность совершенствовать лидерские качества в ходе различных тренингов и семинаров, реализовывать научный потенциал — участвуя в научно-технических конференциях, приобретать практические навыки — с помощью опытных наставников.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

"Работать на заводе нелегко. Чтобы предприятие работало стабильно, держало свою марку, нужно прикладывать усилия, — считает инженер цеха № 4 Ильдар Курмаев. — Если ты молодой специалист — будь старательным исполнителем, задавай вопросы, если не можешь решить проблему на уровне своей компетенции, обращайся к наставникам".

Приходя на Куйбышевский НПЗ после вуза, молодые специалисты точно знают: работать на развивающемся заводе будет интересно и перспективно.

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