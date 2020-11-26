Быть молодым специалистом на Куйбышевском НПЗ интересно и перспективно

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" кадровому вопросу уделяет большое внимание. Будущие сотрудники начинают углубленно изучать технические предметы в "Роснефть-классах", поддерживаются заводом в профильных вузах. Не заканчивается обучение молодых специалистов, и когда они приходят на предприятие. Чтобы вырастить достойный кадровый резерв, способный решать стратегические задачи, молодежи предоставляют возможность совершенствовать лидерские качества в ходе различных тренингов и семинаров, реализовывать научный потенциал — участвуя в научно-технических конференциях, приобретать практические навыки — с помощью опытных наставников.

"Работать на заводе нелегко. Чтобы предприятие работало стабильно, держало свою марку, нужно прикладывать усилия, — считает инженер цеха № 4 Ильдар Курмаев. — Если ты молодой специалист — будь старательным исполнителем, задавай вопросы, если не можешь решить проблему на уровне своей компетенции, обращайся к наставникам".

Приходя на Куйбышевский НПЗ после вуза, молодые специалисты точно знают: работать на развивающемся заводе будет интересно и перспективно.