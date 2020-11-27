В Самарской области создали рабочую группу по борьбе с бедностью

В Самарской области создана межведомственная рабочая группа, которая займется разработкой и реализацией региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Перед ней стоит задача исполнить указ президента о снижении к 2030 г. уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом.
Постановление правительства области о создании группы было подписано 27 ноября.
Руководителем группы назначен заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов, его замом - министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова.