Хакатон от РЖД, Yandex.Cloud и YellowRockets: 20 инновационных решений за 48 часов

27-29 ноября прошла финальная часть хакатона КБШЖДХКТН. За призовой фонд боролись 20 команд. Они были выбраны экспертами из 400 заявившихся участников после выполненного тестового задания.

На хакатоне участники могли выбрать задачу из списка, который сформулировали специалисты РЖД. Например, разработать решения для пассажиров РЖД с участием голосового помощника Яндекса, научить Алису заказывать билеты на поезд или информировать пассажиров об изменениях маршрутов. Команды могли попробовать свои силы и взяться за разработку платформы для поиска инновационных проектов для РЖД, добавить функционала приложению фирменных поездов РЖД "Попутчик", оптимизировать работу кассиров или придумать, как оцифровать топливные склады.

Жюри оценивало проекты по основным критериям: технологическая сложность, соответствие результатов разработки предложенному заданию, экономическая эффективность, оригинальность решения и предлагаемая бизнес-модель. На протяжении всего хакатона 16 менторов постоянно были на связи с проектами, отвечали на вопросы и отслеживали работу команд на специальных чек-пойнтах.

Победителем хакатона признана команда DataHack из Нижнего Новгорода и Саратова, они получили главный приз — 500 тыс. рублей. Команда создала программное обеспечение, которое позволяет связывать график движения поездов, подходящих к станции, смены, с явками локомотивных бригад в депо, учитывая характеристики поездов с имеющимися заключениями локомотивных бригад.

Программа в онлайн-режиме перераспределяет подвязку локомотивных бригад и время явки при изменении графика движения поездов. На данный момент на Куйбышевской железной дороге допускается до 20 тысяч часов непроизводительных потерь рабочего времени локомотивных бригад ежемесячно из-за нерационального использования планирования. И разработка команды DataHack позволит исключить эту проблему. По оценке участников оптимизация этого процесса позволит КБШЖД сэкономить около 85 млн руб. в год.

Второе место и призовые 250 тыс. руб. получила команда из Рыбинска и Москвы PPnP.me, которая занялась проработкой функционала информационно-развлекательного приложения "Попутчик".

На третьем месте со 150 тыс. руб. расположилась команда urbanML из Санкт-Петербурга и Москвы. Они разработали прототип автоматизированной системы учета расхода топлива.

Оценивали проекты 12 экспертов, среди которых были руководители железной дороги, представители инфраструктуры поддержки, венчурных фондов и власти.

Вячеслав Дмитриев, начальник Куйбышевской железной дороги:

"Хакатон для Куйбышевской железной дороги — это креативный взгляд со стороны, это новые возможности решить проблемы в короткие сроки и получить инновационный проект. Когда работаешь в системе, тебя поглощает рутина и не всегда получается остановиться и посмотреть на проблему со стороны, поэтому так нужны мероприятия подобные этому хакатону, здесь находятся хорошие, элегантные решения проблем. На финале мы услышали отличные свежие идеи. Мы готовы со многими из участников продолжить работу, не только с победителями".

Людмила Дюжакова, заместитель начальника Центра инновационного развития ОАО "РЖД":

"Были очень непростые задачи, и они сложнее для участников тем, что они не сталкиваются с этими проблемами ежедневно. Для участников эти задачи новые, интересные. Я понимаю, что возможно где-то на начальном этапе командам даже было тяжело воспринимать профессиональную терминологию железнодорожников. Но тем интереснее было участвовать".

Павел Дыкун, советник генерального директора ООО "РЖД-Технологии":

"Этот хакатон — успешный пример того, как сквозные цифровые технологии могут быть применены к реальным бизнес-процессам. Это первый хакатон на РЖД, и Куйбышевская дорога взяла на себя большую ответственность по его проведению, я считаю, что получилось очень хорошо. Теперь я уверен, что продолжим эту практику и на Куйбышевской дороге, и масштабируем на федеральный уровень".

"Этот хакатон был нацелен на решение конкретных задач РЖД. Задачи не теоретические, а взятые из жизни, это рабочие процессы корпорации. И мы видим, что команды участники — это в основном опытные ИТ-специалисты, и уже сработавшиеся команды, даже средний возраст участников на этом хакатоне выше, чем обычно. Победители, помимо денежных призов, получат возможность сотрудничества с РЖД. Кроме этого, победители и еще 7 команд получили предложение от РЖД продолжить разработку. После доработки можно будет выводить продукт на пилотное тестирование", — добавил CEO YellowRockets Сергей Богданов.

Партнером хакатона выступила платформа Yandex.Cloud, которая предоставила командам-участникам дополнительные гранты в размере 5000 рублей на тестирование и использование инфраструктурных сервисов и сервисов Data Storage & Analytics, Cloud-Native, ML & AI, в том числе доступ к сервису Yandex SpeechKit. Yandex SpeechKit позволяет использовать речевые технологии Яндекса, распознавание речи (Speech-to-Text) и синтез речи (Text-to-Speech), для собственных бизнес-решений. Кроме того, команды, на хакатоне могли получить постоянные консультации от архитекторов Yandex.Cloud и менторов голосового помощника Алисы.