16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области запретят проведение новогодних корпоративов Дмитрий Азаров поддержал проекты добровольцев Самарской области Дмитрий Азаров выступил против присоединения ПГУТИ к московскому вузу Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем добровольца Дмитрий Азаров: Практический опыт регионов - лучшая школа жизни для молодых управленцев

Губернатор Власть и политика

В Самарской области запретят проведение новогодних корпоративов

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 7 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Глава региона подчеркнул: "Нам пора определиться с порядком проведения праздничных мероприятий на территории региона. Люди готовятся, им нужно заблаговременно настроиться. Необходимо подумать и нам с вами, как организовать работу наших социальных служб, волонтерского центра в случае введения дополнительных ограничительных мер. Все это требует проработки и подготовки".

Участники штаба сошлись во мнении, что необходимо запретить проведение новогодних корпоративов на территории Самарской области. Председатель Союза работодателей попросил Дмитрия Азарова отразить этот запрет в постановлении во избежание разных трактовок.

Также участники штаба поддержали предложение Александра Фетисова о введении ограничений на фудкортах во избежание скопления людей у касс: обслуживать посетителей нужно будет только за столиками с помощью электронного меню, с соблюдением рассадки и социальной дистанции. При этом предприятиям общественного питания дадут время на перестройку работы.

Все предложения участников штаба будут проработаны в течение суток, и в случае одобрения найдут отражение в постановлении.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3