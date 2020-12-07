В Самарской области запретят проведение новогодних корпоративов

В понедельник, 7 декабря, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Глава региона подчеркнул: "Нам пора определиться с порядком проведения праздничных мероприятий на территории региона. Люди готовятся, им нужно заблаговременно настроиться. Необходимо подумать и нам с вами, как организовать работу наших социальных служб, волонтерского центра в случае введения дополнительных ограничительных мер. Все это требует проработки и подготовки".

Участники штаба сошлись во мнении, что необходимо запретить проведение новогодних корпоративов на территории Самарской области. Председатель Союза работодателей попросил Дмитрия Азарова отразить этот запрет в постановлении во избежание разных трактовок.

Также участники штаба поддержали предложение Александра Фетисова о введении ограничений на фудкортах во избежание скопления людей у касс: обслуживать посетителей нужно будет только за столиками с помощью электронного меню, с соблюдением рассадки и социальной дистанции. При этом предприятиям общественного питания дадут время на перестройку работы.

Все предложения участников штаба будут проработаны в течение суток, и в случае одобрения найдут отражение в постановлении.