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Профессиональное аварийно-спасательное формирование АО "Транснефть - Приволга" аттестовано комиссией Министерства энергетики РФ

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) АО "Транснефть - Приволга" прошло периодическую аттестацию комиссии Министерства энергетики РФ на право ведения аварийно-спасательных работ.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Данное подразделение в структуре АО "Транснефть - Приволга" обеспечивает готовность сил и средств к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства РФ. Проверка готовности формирований к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации проводится один раз в три года.

В составе ПАСФ предприятия аттестацию в текущем году прошли 40 человек из числа работников линейных аварийно-эксплуатационных служб и центральных ремонтных служб Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений.

Каждый спасатель прошел предаттестационную подготовку в специализированном образовательном центре по трем дисциплинам — тактико-технической, высотной и медицинской подготовке. Полученные знания закрепили на учебно-тренировочных занятиях по ликвидации аварий и на практических занятиях. В подготовке к аттестации использованы специализированная техника, боновые заграждения, передвижные насосные установки, нефтесборщики и емкости для временного хранения нефти.

Отраслевая комиссия Министерства энергетики РФ по аттестации аварийно-спасательных служб нефтяной и газовой промышленности подтвердила квалификацию ПАСФ АО "Транснефть - Приволга". По итогам проверки получено свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.

В АО "Транснефть - Приволга" функционирует также аттестованное нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) с количеством личного состава 315 человек, которое в случае ЧС напрямую взаимодействует с ПАСФ.

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