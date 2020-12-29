В последние дни года в регионе ожидается тихая морозная погода

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До конца текущей недели погоду над Самарской областью будет определять поле повышенного давления. В результате чего ожидается тихая морозная погода, местами со слабым снегом. В новогоднюю ночь существенных изменений не предвидится, лишь температура воздуха будет на пару градусов теплее, сообщает Приволжское УГМС.