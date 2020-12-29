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Общество

В последние дни года в регионе ожидается тихая морозная погода

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До конца текущей недели погоду над Самарской областью будет определять поле повышенного давления. В результате чего ожидается тихая морозная погода, местами со слабым снегом. В новогоднюю ночь существенных изменений не предвидится, лишь температура воздуха будет на пару градусов теплее, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник днем, 29 декабря, переменная облачность. Местами небольшой снег туман изморозь. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха -9...-14 °C. Местами гололедица.

В среду, 30 декабря, ночью переменная облачность. Местами слабый снег, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -13...-18 °C. Местами -19...-24°С. Днем переменная облачность. Местами слабый снег, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.

В четверг, 31 декабря, ночью переменная облачность. Местами слабый снег, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -13...-18 °C. Днем переменная облачность. Местами слабый снег, изморозь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C.

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