В Самарской области предприятия ТЭКа и ЖКХ внедряют цифровые технологии

Коронакризис заставил компании, занятые в этих отраслях, скорректировать корпоративные инвестпрограммы как минимум на 20-30%, однако пандемия не смогла остановить внедрение новых технологий. Именно с ними предприятия ТЭКа и ЖКХ Самарской области связывают свое ближайшее будущее - переход от антикризисных мер к стратегической повестке.

Эффективность по жизненным показаниям

Уже сейчас ясно, что на посткризисное восстановление экономики уйдет не один год, которые стране придется прожить в режиме жесткой экономии ресурсов. И в первую очередь это касается самого ТЭК, который занимает значительное место в структуре потребления энергоресурсов. В результате посткризисной перезагрузки он должен снизить свою энергоемкость, потери тепла и электричества, а также стоимость их производства.

Крупнейший в России оператор электросетей - ПАО "Россети" (владеет и управляет, в частности, распределительной сетевой компанией ПАО "Россети Волга", в чьей зоне ответственности находится Самарская область) - реализует 10-летнюю программу цифровизации отрасли и насыщения ее системами искусственного интеллекта. Уже в начале реализации этой программы подтвердилось, что использование современных технологий снижает аварийность вдвое, потери энергии - как минимум на четверть, а операционные и капитальные затраты - на 30% и 15%, соответственно.

"Цифровые решения в распределительных электросетях (РЭС) позволяют увеличить уровень их наблюдаемости и разработать меры по повышению их эффективности, - поясняет вице-президент группы компаний "Электрощит" - ТМ Самара" Алексей Кирпиков. - Кроме того, цифровизация РЭС предполагает накопление больших объемов информации и прогнозирование на этой основе аварий и отказов энергооборудования".

Из многих направлений упомянутой корпоративной программы остановимся на двух. Одно из них - автоматическое дистанционное управление электросетевым оборудованием, второе - создание аппаратно-программного комплекса для онлайн-прогнозирования пропускной способности электросетей в различных схемно-режимных ситуациях. Комплекс в любой момент времени может предоставить диспетчеру набор параметров для оптимального (с технологической и экономической точек зрения) ведения режима сети. Удаленная управляемость объектов с использованием интернета и\или мобильной связи - важная особенность цифровизации энергетики. И ПАО "Россети" уже тестирует эту возможность на практике.

Крупнейший в России частный производитель тепловой энергии компания "Т Плюс" реализует масштабную инвестпрограмму, в рамках которой глубокую модернизацию уже прошли около 20 ТЭЦ. По оценке технического директора компании Бориса Архипова, одна из главных проблем "Т Плюс" - отсутствие достоверного учета продукции, так что цифровизацию теплосетей он видит как первый шаг в радикальном решении этой проблемы. Вторая проблема - низкая надежность сетей: для регулирования тепловой нагрузки сейчас принято оперировать температурой теплоносителя, однако изношенные коммуникации плохо переносят такие перепады, поясняет специалист. Выход он видит в переходе к управлению теплосетями за счет изменения расхода теплоносителя путем автоматического регулирования гидравлического режима сети. Судя по опыту Китая, это позволяет экономить около 30% энергомощности.

Цифровизация позволяет также постепенно переходить к предиктивной диагностике трубопроводов с помощью телеуправляемых роботов. Эта технология позволяет заблаговременно находить дефекты оборудования, заранее заказывать необходимые запчасти, снижать сроки простоя техники и вести ее эксплуатацию в оптимальном режиме.

Нефтянка будущего

Одна из точек роста в сфере нефтедобыче - цифровые решения. Для самарской дочки Роснефти - компании "Самаранефтегаз" - они важны тем, позволяют повысить коэффициент извлечения нефти в старопромысловых районах. С помощью IT-технологий, в частности, специализированного программного обеспечения для разведки и добычи нефти сегодня можно строить цифровую модель месторождения и, оперируя с ней, сокращать до четверти операционных издержек. Один из источников экономии - ускорение проектирования скважин и разработки месторождений с 12-15 месяцев до 6-7. Для насыщения этой модели данными в Самаранефтегазе перешли c 2D-сейсморазведки на ее трехмерный вариант.

Цифровизация - один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Так, на Сызранском НПЗ весной 2020 г. заработала цифровая электроподстанция, обеспечивая надежное электроснабжение сразу нескольких технологических комплексов, строящихся по программе модернизации НПЗ. Причем большая часть используемого силового оборудования производится в России. Запуск подстанции - первый этап создания на этом предприятии цифрового центра управления энергоснабжением.

На Новокуйбышевском НПЗ программа повышения операционной эффективности на 2020 г. включает 15 позиций. Самые значимые из них - увеличение межрегенерационного периода на установках 24-6/2 и 24-6/3, а также комплекс мер, направленных на повышение КПД технологических печей.

АО "Транснефть-Приволга" внедряет новые технологии в рамках корпоративных программ технического перевооружения. Так, в 2020 году завершена модернизация системы электроснабжения насосной станции "Ерзовка" Бугурусланского районного нефтепроводного управления. При этом использовалось оборудование только российского производства, отвечающее современным требованиям к энергоэффективности. Обновленная система позволит повысить промышленную и экологическую безопасность станции, а также ее энергоэффективность и надежность, что обеспечит бесперебойную транспортировку нефти по магистрали Нижневартовск - Курган - Куйбышев.

В освоении новых технологий нефтехимики региона идут путем сотрудничества с передовыми зарубежными фирмами. Так, в предыдущие годы КуйбышевАзот (КуАзот) создал совместные предприятия с немецкой компанией Linde Group (производство аммиака), американской корпорацией Praxair (производство промышленных газов) и группой компаний Trammo AG. Эти проекты были направлены на развитие предприятия и сохранение его рыночных позиций в условиях усиливающейся конкуренции. И, судя по достойным итогам работы КуАзота, этот расчет оказался верным. Это позволило предприятию не останавливать свои инвестпроекты.

Наиболее масштабными проектами предприятия "Тольяттикаучук" стали замена сушильной и отжимной машин (новое оборудование изготовлено китайской компанией Harbin Boshi Automation по оригинальным чертежам предприятия) и объединение автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП) смежных установок на производстве изобутан-изобутиленовой фракции, что сократило время принятия решений при управлении производством.

В рамках тарифного регулирования

Предварительные итоги 2020 года подвел министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов: "Говоря об итогах уходящего года, хочется отметить реализацию федеральных программ национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология". В этом году активно реализовывались мероприятия, направленные на благоустройство дворовых и общественных пространств нашей губернии, четыре города - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды закончили свои проекты, и еще три стали лауреатами этого конкурса (срок реализации - 2021-2022 гг.). Помимо этого, реконструировались и строились новые очистные сооружения, модернизировались объекты водоснабжения, а также велась комплексная работа по вводу новых мусоросортировочных комплексов и модернизации существующих. Также мы проделали значительную работу по исполнению инвестиционных программ в сфере водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Несомненно, этот год внес свои коррективы в работу многих секторов экономики, но все, что мы планировали, мы делали оперативно и в новых условиях".

Инвестпрограммы поставщиков жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) ограничены условиями госрегулирования тарифов для населения. Однако и в этих достаточно тесных рамках предприятия отрасли развиваются за счет внедрения новых технологий и инвестирования в это средств, в том числе собственных.

Так, ГК "ЭкоВоз" заключила соглашение с "Экомашгрупп" - ведущим производителем оборудования для переработки отходов, которым предусмотрена поставка оборудования стоимостью 140 млн рублей на завод "ЭкоРесурсПоволжье" (Тольятти). По словам гендиректора "ЭкоВоза", депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова, это первый этап реализации корпоративной инвестпрограммы, рассчитанной до 2024 года. Всего же компания планирует вложить в совершенствование процесса переработки отходов более полумиллиарда рублей.

Речь идет о новых автоматических и полуавтоматических линиях, сепараторах и другом оборудовании, необходимом для современного мусороперерабатывающего комплекса, поясняет Денис Волков. К слову, "ЭкоРесурсПоволжье" - одно из первых предприятий в Самарской области, на котором начали сортировать и перерабатывать отходы. Запустили его еще в 2009 году. Сейчас мощность завода - около 200 тысяч тонн в год. Благодаря модернизации производительность этого комплекса вырастет до 300 тыс. т. В перспективе у компании - запуск системы по переработке пищевых и строительных отходов, что существенно увеличит объем отбираемого и перерабатываемого сырья, а также облегчит нагрузку на полигоны, куда сейчас складируются ТКО.

На свою инвестпрограмму компания "РКС-Самара" в 2020 г. потратила более 1 млрд рублей. Один из основных ее пунктов - строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 в Студеном овраге, за счет которых жители пос. Управленческий смогут получать мягкую волжскую воду вместо той жесткой, которая сейчас идет к ним из подземных источников. Кроме того, "РКС-Самара" проводит масштабную модернизацию НФС-1, построенной в 1920-30 гг, и снабжает питьевой водой около 60% самарцев. Там ставится автоматизированное электрооборудование, которое защитит водопроводные сети от гидроударов и повысит общую энергоэффективность системы. Еще один социально значимый проект - прокладка основных сетей холодного водоснабжения и водоотведения к территории, выделенной для застройки многодетным семьям в районе Орлова оврага.

Кроме того, в 2020 году завершена реконструкция 180 насосных станций подкачки, с помощью которых воду поднимают на верхние этажи многоэтажек. Проведена их комплексная автоматизация, обновлена система электроснабжения, установлены узлы учета. Самые масштабные работы за последние 40 лет ведутся сейчас в системе водоотведения Самары, на ГОКС (городских очистных канализационных сооружениях).

Николай Шульгинов, министр энергетики РФ:

- Недавно была принята Энергостратегия до 2035 года. В рамках развития Энергостратегии мы разрабатываем и в ближайшие месяцы внесем в правительство на утверждение генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей. По газовой отрасли есть поручение о программе газификации и газоснабжения регионов. Она - социально ориентированная. Дорожная карта по газификации в ближайшее время будет внесена в правительство, в 2021 г. необходимо запустить все механизмы ее реализации. В нефтяной отрасли основная задача - обеспечение нефтепродуктами, продолжение модернизации НПЗ. В электроэнергетике - обеспечение потребителей надежным энергоснабжением. В секции генерации практически выполнена программа строительства новых электростанций, теперь запущена программа модернизации. Много задач стоит в электросетевом комплексе. Связаны они с повышением прозрачности сетевых организаций, с внедрением эталонных затрат сетевых компаний, с консолидацией сетей на базе самой крупной в регионе сетевой компании. И надо разбирать завалы в части перекрестного субсидирования.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- В топливно-энергетическом комплексе региона трудятся десятки тысяч специалистов, каждый из которых обладает уникальным опытом и компетенциями. Наши крупнейшие предприятия активно включились в реализацию инициированных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Цифровая экономика", "Международная кооперация и экспорт", "Экология". Отрадно и то, что благодаря социальным программам предприятий в городах и селах губернии строятся новые спортивные комплексы, ремонтируются дома культуры, облагораживаются парки и скверы. Важно отметить, что в регионе проделана большая работа в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология". Фактически, как сказал президент РФ Владимир Владимирович Путин, создается новая отрасль, и Самарская область здесь, конечно, не исключение. В короткие сроки формируется новая отрасль, ориентированная на максимальное вторичное использование ТКО, компенсацию вреда, нанесенного окружающей среде.

Алексей Антонов, главный аналитик ГК АЛОР:

- Результаты первых трех кварталов указывают нам на две важнейшие тенденции этого года. Первая тенденция - это достаточно уверенный рост генерации. За первые девять месяцев выработка электроэнергии всеми генерирующими мощностями региона выросла до 19,4 млрд киловатт/час, это весьма ощутимый 13-процентный рост к прошлогодним показателям, что в целом говорит о высоком потенциале отрасли в обеспечении потребности в электроэнергии одного из крупнейших промышленных регионов страны. Примечательно при этом, что традиционно значимая для отрасли в регионе гидроэнергетика в этом году снова не смогла реализовать свой потенциал: например, крупнейшая Жигулевская ГЭС сократила выработку на 6,6%, тепловые электростанции региона также снизили выработку, причем вдвое сильнее - сразу на 13%. На мой взгляд, такая ситуация во многом продиктована климатическими и природными факторами: обмеление Волги и теплая зима 2019-2020 годов в целом не позволили местным гидро- и тепловым электростанциям показать результаты, сопоставимые с аналогичным периодом прошлого года. Однако, что примечательно, это снижение было нивелировано, в том числе и за счет наращивания производства энергии "фабричными", то есть заводскими электростанциями, они поставили за девять месяцев 25,1 млн кВт.ч, что на 14,3% выше прошлогодних показателей. Ситуация на самом деле парадоксальная, поскольку, в общем-то, главными потребителями вырабатываемой ими энергии являются непосредственно промышленные предприятия, которые в связи с ограничительными мерами и резким падением деловой активности как в стране, так и в мире, просто не могли обеспечивать рост спроса на энергию. Это подтверждается и 2-процентным снижением объема потребления энергии в регионе. Сам факт столь незначительного падения потребления в целом говорит о соблюдении баланса в энергетической системе региона, а также косвенно указывает на то, что в целом спад промпроизводства не носит критического характера.