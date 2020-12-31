Центр дополнительного образования стал социокультурным центром микрорайона Южного города

1 сентября 2019 года на базе "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" было создано структурное подразделение - "Центр дополнительного образования".

Образовательный центр "Южный город" считается одним из лучших в стране. Здесь поистине есть все для всестороннего гармоничного развития детей: современное материально-техническое оснащение, опытные преподаватели, специально организованные тематические пространства. А с 2019 года учащиеся образовательного центра не только получают здесь знания, но и могут проявить и развить свои таланты: год назад открылся "Центр дополнительного образования".

"Смысл дополнительного образования - соответствовать желаниям ребенка. Это и есть модель будущего, - рассказывает Дмитрий Петрунин, заведующий СП "ЦДО "ОЦ "Южный город", - ведь, по большому счету, то, что мы делаем для каждого ребенка, - это программирование его успешности во взрослой жизни. Мы даем каждому ребенку возможность стать успешным в учебе, искусстве, спорте и науке!" Руководитель центра подчеркивает, что дополнительное образование - одна из приоритетных сфер системы образования нового поколения, реализация которой позволяет решить ряд задач, и одна из них - создание необходимых условий для развития индивидуальных талантов и способностей школьников. "Главная задача, которую ставит государство, - это высокая степень доступности системы дополнительного образования для всех категорий детей", - говорит он.

В ЦДО "Южный город" шесть основных направлений: физкультурно-спортивное, художественное, естественно-научное и техническое, социально-педагогическое и туристическое. Центр реализует 17 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ технической направленности, по которым сегодня 15 педагогов дополнительного образования обучают более 1000 детей.

За год работы в центре произошло немало интересных событий. Так, например, 26 января 2020 года в спортивном зале ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" по инициативе ЦДО прошло первенство Южного города по карате WKF под руководством Алексея Полякова, тренера-преподавателя карате. В состязаниях приняло участие 147 спортсменов восемнадцати возрастных и весовых категорий в возрасте от 3 до 13 лет! 31 октября команда "Юный геолог Самарского края" под руководством педагога центра дополнительного образования Надежды Викторовой одержала победу в онлайн-конкурсе по решению геологических кейсов "CASE-Югео 2020". А 30-31 октября прошел Всероссийский конкурс-выставка роботехнического творчества детей и молодежи "RoboФорум", в котором Гриша Округлин и Кирилл Егоров из объединения "RoboЗнайки" заняли 3 место с проектом "Дробильщик".

Сегодня Центр дополнительного образования "Южный город" - неотъемлемая часть образовательной системы, опора дополнительного образования округа и района. Он оказывает методическую поддержку педагогам дополнительного образования при подготовке к участию в конкурсах профмастерства, конференциях, мастер-классах, организует обучение педагогов на курсах повышения квалификации.

Двери ЦДО всегда широко распахнуты для новых друзей.