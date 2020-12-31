Точное земледелие автоматизирует производственные процессы

Каких-то 50 лет назад в производстве продуктов питания была занята треть работающего населения планеты. Сейчас в агросекторе - менее трех процентов работающих, и кормят они не 3,7 миллиарда населения, а уже 7,8 миллиарда. Справиться с растущими потребностями в питании человечества аграриям помогает развитие технологий, благодаря которым повышается эффективность хозяйств. О преимуществах точного земледелия беседуем с руководителем компании "Евротехника МПС" Владимиром Орловым.

- Долгое время сельское хозяйство не было бизнесом, привлекательным для инвесторов. Длинные производственные циклы, природные риски, большие потери урожая при выращивании, сборе и хранении, невозможность автоматизации биологических процессов, но главное - отсутствие прогресса в повышении производительности труда и инноваций. Когда и с чего все начало меняться? Кто первым пришел в агробизнес - деньги или технологии?

- Первые инвесторы в агропромышленном комплексе начали появляться в конце 1990-х - начале 2000-х, когда стали возможны операции с землей. В отрасль пришли люди с опытом ведения бизнеса. У них не всегда было профильное образование, но они умели строить бизнес и считали деньги. Это они привели в отрасль новые технологии и машины, ввели новые модели управления производственными процессами. По примеру Юга России, где традиционно было высоко развито сельхозпроизводство, у нас, в зоне рискового земледелия, начали создаваться вполне рентабельные производства. Вкладываясь в новые технологии и высокопродуктивные машины, они получали отдачу, а отрасль - развитие.

Если говорить о нашем предприятии, то оно родилось, если так можно выразиться, в структурах завода "Евротехника", который производит сельхозтехнику. В 2005 году была образована компания "Евротехника МПС", которая специализируется на технологиях точного земледелия и внедряет инновационные разработки на российских машинах.

- В чем суть этих технологий и как они меняют агропроизводство?

- Если говорить простыми словами, то точное земледелие (или "умные технологии", как их еще называют) автоматизируют производственные процессы. И прежде всего процесс автоматического вождения техники, что позволяет исключать огрехи. При выполнении работ системы могут регулировать выполнение операций: сев, внесение средств защиты или удобрений. Одно из преимуществ, которые дают эти технологии, - это документирование производственных процессов: картирование урожайности с подробной характеристикой по всем параметрам.

Программное обеспечение для управления процессами представляет собой экосистему, в которой все сервисы взаимосвязаны друг с другом. Агроном-технолог создает задачи для механизаторов, устанавливая скорость и направление движения, глубину заделки семян, обработки почвы, количество вносимых удобрений и так далее. Задачи для выполнения отправляются прямо со смартфона или ноутбука, а механизатор лишь подъезжает к полю и нажимает кнопку "пуск". Дальше дело техники. Причем неважно какой - отечественной или импортной. Главное - она должна быть исправной. Наши приборы и оборудование устанавливаются как на самоходное, так и на прицепное сельскохозяйственное оборудование.

- Управление процессами действительно выглядит просто. Но ведь это не единственное преимущество экосистемы…

- Разумеется. Главное - это аккумулирование и анализ данных, которые помогают более грамотно планировать работу хозяйства. Наша система делает прозрачной все бизнес-процессы. Каждая операция документируется, все расходы учитываются с привязкой к полям. Это большой плюс для инвесторов, которые хотят знать, насколько эффективно работает бизнес. Наши технологии выявляют проблемные места и помогают найти решения для проблемных участков, которые заведомо, в силу различных причин, имеют более низкую урожайность в связи с рельефом или особенностями почвы, например, на неудобьях. В этих случаях хорошо работают приемы агроландшафтного земледелия, когда неудобья выводятся из пахотного оборота и залужаются, чтобы исключить распространение сорняков. Этот прием помогает раз и навсегда избавиться от неизбежных потерь урожайности на таких участках.

- Самое время поговорить об эффективности. Именно этот показатель оказывается решающим при выборе технологий, не так ли?

- У нас несколько полигонов, на которых мы проводим испытания оборудования. И с уверенностью могу сказать, что наши технологии дают до 30% экономии ресурсов (это и семена, и удобрения, и средства защиты растений, и ГСМ) и прибавку урожайности от 7 до 15 процентов, в зависимости от культуры земледелия и уровня оснащенности хозяйства.

Приведу простой пример. Только секционное отключение на пропашных сеялках при повторном заезде для исключения пересева дает экономию на семенах 5-9%. Если в хозяйстве 2000 гектаров пропашных культур, то экономическая эффективность составит минимум 700 тыс. рублей.

- А для чего понадобился полигон? У вас же есть хозяйство…

- Полигон дает возможность показать работу оборудования в действии в любой момент агросезона. К нам приезжают представители хозяйств, и мы специально для них демонстрируем, как это работает. Можем в любой момент остановить процесс, перестроить, продублировать. Специалисты могут поговорить с механизатором. На обычном поле демонстрационные показы исключены - здесь нельзя остановить процесс без потерь. Кроме того, на полигоне мы отрабатываем все новые решения. В этом году мы испытали новые системы отключения секций и форсунок на опрыскивателе и пропашной сеялке. И теперь мы можем предложить хозяйствам за сравнительно небольшие средства дооборудовать их технику до опций, которые имеют новые машины стоимостью выше 5 млн рублей.

Так от продаж мы переходим к инжинирингу и расширяем число потенциальных клиентов, делая наш продукт доступным по цене для владельцев небольших фермерских хозяйств. Раньше к нам обращались хозяйства, у которых было 1000 и больше гектаров земли, а сейчас такую возможность имеют фермеры со сравнительно небольшими объемами обрабатываемых земель - от 500 га. И знаете, зачастую небольшие хозяйства гораздо быстрее видят отдачу от применения наших систем. Там, где у руля грамотный руководитель, отдающий предпочтение современным подходам в земледелии, результаты высокие.

Очень убеждают наших потенциальных клиентов живые примеры. На семинаре в конце сезона мы подробно познакомили фермеров с возможностями наших систем и уже получили несколько заказов на переоснащение опрыскивателей.

Заглядывая в будущее, мы много внимания уделяем подготовке специалистов, которые будут управлять нашими системами после окончания учебы. Для этого мы оснащаем учебные классы в аграрных вузах своим оборудованием.

- Какие технологии сейчас в тренде? Насколько вы следуете тренду и когда придет время автопилотов без участия человека?

- Системы точного земледелия постоянно совершенствуются, и поскольку мы работаем с ведущими мировыми производителями, то, что называется, идем в ногу со временем. Не только подбираем оборудование, но и обучаем работе на нем. А по завершении пусконаладочных работ обеспечиваем сервисное сопровождение. Что касается решений без участия человека, то они уже есть, но пока не коммерциализировались. Учитывая, что в агросекторе имеется острый дефицит квалифицированных кадров не только у нас, но и по всему миру, время беспилотных систем не за горами.

Наиболее востребованы сейчас системы автоматического вождения и системы управления внесением. С их помощью можно дооснастить имеющийся парк и заметно повысить эффективность производства.

- Отразилась ли на работе вашей компании пандемия?

- К сожалению, да. Что касается организации, то часть специалистов работала удаленно, часть - в офисе. Контакты с внешним миром были сведены к минимуму. По этой причине пришлось остановить несколько проектов, которые мы делали с зарубежными партнерами. Но новые решения по управлению машинами частично отработали.