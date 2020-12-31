Чапаевск участвует во всех основных нацпроектах

Развитие во всех сферах жизни - это то, к чему стремится город, область, страна. Чапаевск в этом году вновь доказал свою перспективность и эффективность за счет участия во всех основных национальных проектах, программах по благоустройству, улучшению здравоохранения и развитию других приоритетных направлений.

Чапаевск - город с монопрофильной экономикой, где основной отраслью промышленности является производство химических веществ и химических продуктов. И в этом году, несмотря на пандемию, городу удалось сохранить и по некоторым направлениям даже повысить эффективность работы. За 11 месяцев 2020 года отгружено товаров собственного производства на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года. На первом месте по объему остаются производство взрывчатых веществ - 52,7% и химическое производство - 13,2%.

Продолжается планомерное развитие производств новых отраслей экономики города: Чапаевского завода по производству автомобильных жгутов проводов АО "ПЭС/СКК" и завода гипсового вяжущего и сухих строительных смесей (ООО "Кнауф Гипс Челябинск") на территории индустриального парка "Чапаевск".

В 2020 году средняя численность работников крупных и средних предприятий Чапаевска увеличилась на 2% и составила более 13,5 тыс. человек. Модернизация и создание новых видов продукции остаются основными приоритетами в развитии промышленности города. В 2020 году в 2,2 раза увеличен объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих отраслях, в источниках финансирования которого более 70% составляют собственные средства предприятий.

Курс на опережающее развитие

За два года город смог привлечь значительные средства для развития. В ноябре 2019 года министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, глава Чапаевска и директор ООО "Средне-Волжский завод химикатов" заключили соглашение о сотрудничестве. Планируется реализовать проект по созданию производства моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Общий объем инвестиций - 23,7 млн рублей.

В 2020 году еще девять инвесторов получили статус резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Чапаевск". Среди них - "Чапхимпром", "ДСМ принт", "Фаворит М", "Энергобетон", ООО "Арго-Фарм", "Экотехстрой", ООО "Янтарь Плюс", "ТД Роман", "Пекто-групп". Благодаря появлению этих 10 резидентов, в Чапаевске будет создано более 500 новых рабочих мест.

"Мой бизнес" откроется в Чапаевске

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на базе муниципального фонда "Содействие" в конце декабря появится центр "Мой бизнес". На его создание выделено почти 3 млн рублей из областного и местного бюджетов. Новое пространство станет доступной и удобной инфраструктурой поддержки малого и среднего бизнеса в Чапаевске.

"С 2021 года для удобства предпринимателей в центре "Мой бизнес" откроется окно МФЦ для предпринимателей, - пояснил глава Чапаевска Виталий Ащепков. - В центре "Мой бизнес" они смогут получить консультационную поддержку и юридические услуги. Специалисты помогут разобраться в вопросах налогообложения, регистрации юридического лица, оформления заявок на получение господдержки по различным программам, возможностях пройти бесплатное обучение".

Открытие центра "Мой бизнес" позволит увеличить количество обслуживаемых субъектов малого и среднего предпринимательства как минимум на 15%.

Помогут детям стать чемпионами

Воспитание будущего поколения здоровым и развитым физически - еще одна важная задача каждого современного города, поэтому по проекту "Стань чемпионом" в Чапаевске появился уникальный аппаратно-программный комплекс для тестирования детей в возрасте от 6 до 12 лет. Он поможет определить склонность ребенка к видам спорта. Система тестирования в целом способна оценить свыше 150 показателей: физическое развитие, опорно-двигательный аппарат, склонность к физическим нагрузкам, емкость легких и т.п. В Самарской области чапаевский центр тестирования станет вторым, в России такие площадки созданы в восьми регионах.

Комплекс "Стань чемпионом" охватывает широкий спектр задач не только по селекции, но и в спорте высших достижений. На основе полученных сведений о ребенке выводится интегральная оценка и рекомендации по спортивной ориентации. Информация полезна и тренерам, чтобы разработать индивидуальную программу подготовки для будущего чемпиона. Уже сейчас проводится обучение специалистов для проведения тестирования.

Программа реализуется по нацпроекту "Демография", в рамках которого также идет строительство в Чапаевске детского сада на 240 мест. Первых воспитанников дошкольное учреждение примет уже в 2021 году.

Благоустроили больше дворов

Благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в Чапаевске благоустроили восемь дворовых территорий, хотя изначально планировали только шесть. По результатам проведения электронных аукционов удалось сэкономить 2,2 млн рублей. Это позволило заключить дополнительные муниципальные контракты на благоустройство еще двух дворовых территорий.

Таким образом, в восьми дворах в 2020 году появились скейт-площадка и детский игровой комплекс, скамьи и урны, современное освещение и новое асфальтовое покрытие.

Не забыли в Чапаевске и о безопасности дорожного движения. В 2020 году модернизировали несколько пешеходных переходов. Из областного и местного бюджетов на эти мероприятия выделили более 4 млн рублей.

Соглашение ради здоровья

Доступность медицинских услуг и возможность проходить медосмотр не реже одного раза в год - одна из задач национального проекта "Здравоохранение". Важным шагом на пути ее решения стало соглашение о сотрудничестве между администрацией Чапаевска и областным клиническим онкологическим диспансером. В первую очередь взаимодействие будет способствовать широкому информированию населения о важности и ценности здорового образа жизни. Совместная работа с муниципалитетом позволяет донести до каждого жителя, что есть возможность обследования, профилактических осмотров, проведения диагностики, консультаций с высококвалифицированными специалистами. Все это даст шанс на излечение рака.

Для будущих инженеров

Большое внимание в Чапаевске уделяется образованию и развитию детей. Благодаря нацпроекту "Образование", инициированному президентом Владимиром Путиным, в этом году заработал детский технопарк "Кванториум".

В Чапаевске он был создан на базе учреждения дополнительного образования - Дома детского творчества - и оснащен высокотехнологичным оборудованием для подготовки будущих инженерных кадров, а также разработки, тестирования и внедрения инновационных технологий.

Обучение в мини-технопарке ведется по четырем направлениям - это IT-квантум, VR/AR- квантум, робоквантум и хайтек- цех. Ребята будут изучать основы программирования. В рамках работы с виртуальной и дополненной реальностью будут учиться создавать 3D-модели. Запланированы также занятия по сборке и программированию роботов, знакомство с электроникой, работой со схемами и 3D-принтером.

На постоянной основе в Чапаевском мини-технопарке будут заниматься 270 детей. Кроме того, в рамках нацпроекта "Образование" в 2020 году в Чапаевске появились три центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" и две цифровые образовательные среды на базе городских школ.

Виталий Ащепков, глава городского округа Чапаевск:

- Решению задачи по укреплению общественного здоровья способствует развитие спортивной инфраструктуры и приобщение жителей к занятиям физкультурой. На сегодняшний момент возможности для проявления физической активности в комфортных условиях имеют горожане всех возрастов. Перспективный инновационный проект "Стань чемпионом", который ориентирован на реализацию поручений президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, поручений губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, направлен на развитие физической культуры и спорта. Этот проект позволит нам на основе возможностей "искусственного интеллекта" более взвешенно и глубоко реализовать национальные проекты, решать вопросы массового и профессионального спорта для всех возрастов и категорий, в конечном итоге добиваясь улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни людей.