Парк-победитель стал украшением Отрадного

Главное достояние любого города - активные и неравнодушные жители. Энергия человека и любовь к месту, где родился и вырос, становится той движущей силой, которая преображает дворы и детские площадки, парки и скверы.

Как меняются парки и скверы

Перемены в Отрадном заметны каждому - и жителям, и гостям. В последние годы город преображается на глазах, становятся уютными дворы, приобретают современный вид аллеи и бульвары. В 2018 году новый облик приобрели Липовая аллея и бульвар им. Е.М.Узилова. В прошлом году прошла масштабная реконструкция городской площади, где был установлен красивый и безопасный светомузыкальный фонтан, так полюбившийся детям и взрослым.

В этом году новую жизнь обрела территория у кафедрального собора. Это место стало очень популярным у жителей и гостей Отрадного. Беседка-ротонда вызывает особый интерес, она превратилась в оригинальную фотозону. С утра и до позднего вечера на игровой площадке слышны детские голоса и смех. На скамьях-диванах отдыхают пожилые люди, любуясь куполами храма и памятником Божией Матери под журчание воды в чаще-фонтане.

В этом году завершился первый этап реконструкции улицы Пионерской и Старой площади. Большие преобразования коснулись и дворовых территорий. Позитивный отклик у жителей находит практика их комплексного благоустройства, когда не только устанавливается детское игровое оборудование, скамейки, освещение, но и ремонтируются и расширяются внутридворовые проезды, строятся парковки для автомобилей. Всего за три года благоустроено 19 дворов.

Но, наверное, главным событием года любой горожанин вне зависимости от возраста назовет глобальную реконструкцию городского парка культуры и отдыха. Проект "Отрадный парк - сила притяжения" оценили на самом высоком уровне: он стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов.

Концепцию парка архитекторы разрабатывали с учетом пожеланий горожан, а строители воплотили ее в жизнь. Чего тут только нет: новые аллеи и тротуары, вымощенные плиткой, сцена и амфитеатр, Тропа здоровья с беговой и велосипедной дорожками, большая парковка и главная изюминка парка - 36-метровое колесо обозрения. Долгожданным подарком для подрастающего поколения стала скейт-площадка. По просьбам отрадненских экстремалов ее площадь была увеличена. Теперь ребята чувствуют себя здесь вполне уверенно.

"СОдействие" в действии

Губернаторский проект "СОдействие" добавляет городу красок, лиризма и уюта. Городские дворы и общественные пространства становятся центрами притяжения жителей Отрадного. Так, в этом году перемены пришли в сквер на Комсомольской, 7. Здесь высадили сирень, разбили клумбу, установили освещение.

Во дворе на улице Пионерской, 21 появилась площадка для активного отдыха "Улыбка". Для подростков и взрослых установлено современное спортивное оборудование. Теперь здесь можно заниматься воркаутом, играть в баскетбол, качать пресс на тренажерах. Малыши оценили игровое оборудование. Построены хоккейная коробка и сцена в Эко-сквере, который расположен в частном секторе города, там, где живут многодетные семьи. По инициативе активистов городского Совета ветеранов праздничной атрибутикой в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украшены улицы города. Спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол построена во дворе на улице Сабирзянова, 26.

Всего же в 2020 году гранты "СОдействия" в Отрадном получили девять проектов. И представители городской администрации, и сами жители отмечают: "СОдействие" - не просто способ благоустройства общественных территорий. Это уникальный проект, объединяющий соседей по двору или добровольцев общественных организаций с простой и очень доброй целью: сделать мечту реальностью.

Александр Бугаков, глава Отрадного:

- Движущая сила Отрадного - его инициативные жители. Они положительно откликаются на меняющийся облик родного города, так как сами определяют векторы его дальнейшего развития. Именно общественность решает, каким будет Отрадный через годы, активно участвуя в обсуждении Стратегии развития города до 2030 года. Наше видение постоянного участия жителей в определении приоритетов развития, контроле общественников за происходящими изменениями в своем доме, дворе, городе в целом, совпадает с задачами, которые ставят перед местной властью губернатор Самарской области и президент РФ. Только в наших руках - сделать жизнь в городе более комфортной, экономику - устойчивой, социальную сферу - достойной.