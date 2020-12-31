ЖК бизнес-класса "Аквариум" начал активную продажу квартир

Во многих отношениях новаторский жилой комплекс бизнес-класса "Аквариум" будет сдан в эксплуатацию в 2022 году. Однако уже сейчас, пока строительство на стадии котлована, продажа квартир в будущей многоэтажке набрала серьезные темпы. Рассказываем о том, почему не следует откладывать мысли о приобретении недвижимости в ЖК "Аквариум".

Лакомое место

Строящийся вблизи перекрестка улиц Мичурина и Клинической жилой комплекс стал одним из самых обсуждаемых в уходящем году самарских объектов недвижимости. Впечатляющее здание обещает стать если уж не городской достопримечательностью, то точно архитектурной доминантой района. Своим эффектным обликом оно обязано "Проектной группе ОККО", которую самарцы могут знать по "Дому у Загородного", ЖК "Панова парк" и ТЦ "Парк-Хаус" - объектам масштабным и тщательно продуманным.

Строительство жилого комплекса развернулось на сравнительно компактном участке за торговым центром "Аквариум". Этой территорией, прежде занятой пристройками ТЦ и ветхими малоэтажными зданиями, уже интересовались несколько застройщиков. Но право заниматься ее обновлением, да еще с таким амбициозным проектом, досталось "Константа Эстейт" - новичкам строительного рынка Самары, которые прежде работали в столице. Проектное финансирование для строительства жилого комплекса в размере 436 млн руб. предоставил банк "ДОМ.РФ".

Все по уму

22-этажный жилой комплекс будет похож на инсталляцию из кубических аквариумов, слегка смещенных друг относительно друга. Это архитектурное решение остается очень оригинальным для Самары, однако в похожем ключе решены несколько актуальных объектов в Москве, Петербурге и городах Европы. Генеральный директор ООО "ПГ ОККО" Олег Казаков создавал проект в расчете на то, что своеобразный вид здания будет поощрять жильцов к реализации смелых дизайнерских фантазий внутри квартир с открытой планировкой.

Дом будет находиться на закрытой территории, доступ на которую возможен по электронным пропускам. На безопасность жильцов будут также работать система видеонаблюдения и консьерж-служба. Общественные пространства - подъезды и прилегающая к дому территория - продуманы особенно тщательно, включая в себя такие приятные нюансы, как, например, бесплатный Wi-Fi.

Нельзя не сказать, что с общепитом, спортом и культурой в районе Мичурина/Клинической полный порядок. Кроме того, в пешей доступности находятся детские сады и школы, больницы и поликлиники.

В подъезде здания будут функционировать три лифта финского производителя Kone, один из них готов доставить пассажиров на подземный паркинг с 89 парковочными местами. Кстати, количество квартир в ЖК "Аквариум" совпадает с количеством парковочных мест для их владельцев - 101. И это не считая отдельных мест для мототехники! Таким образом, "Аквариум" стал одним из немногих проектов в Самаре, который всерьез подумал об оптимизации нагрузки на транспортную инфраструктуру микрорайона. При стандартной для нашего города цене парковочного места застройщики и здесь добавили небольшие, но важные преимущества. В подземном гараже машина будет оставаться под видеонаблюдением, в свободном доступе на паркинге останутся продуктовые тележки.

Квартиры в ЖК "Аквариум" размещены с уважением к личному пространству жильцов - в среднем по пять на этаж. Площадь их - от 36,4 до 124,8 кв. м, с большими кухнями-гостиными не менее 17 кв. м. Высота потолков - 2,85 м.

Несмотря на геометричные и рациональные варианты планировок "по умолчанию", застройщик не настаивает на том, чтобы их сохранять. Под себя можно регулировать не только пространство. Система "умный дом" позволит создавать в каждой квартире индивидуально комфортный микроклимат, управляя отоплением с помощью радиаторов Wiessman. Набор преимуществ, которые предлагает ЖК "Аквариум", позволяет говорить о нем как о жилье бизнес-класса, но по разумным для самарского рынка ценам.

Одобрено дважды

Не секрет, что намерение "Константа Эстейт" построить ЖК "Аквариум" было в штыки принято жителями соседних домов. Застройщик изначально действовал в соответствии с правилами градостроительной документации. Во внимание были приняты особенности почвы, будущая нагрузка на коммунальные системы и объекты социальной инфраструктуры (детские сады, школы и пр.). Условия подключения здания были согласованы с ООО "Самарские коммунальные системы", ООО "Энерго", Самарагорсветом, департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары, ПАО "Т Плюс", ПАО "Ростелеком". Застройщик обязался применять передовые технологии строительства, чтобы его работа на ограниченной территории оставалась предельно безопасной для соседних домов. Именно последовательный и вдумчивый подход позволил "Константа Эстейт" доказать состоятельность проекта.

Но жители соседних "панелек" и кирпичной многоэтажки были категорически против. Во второй половине уходящего года их претензии были рассмотрены в суде. Независимая экспертиза подтвердила, что строительство ЖК "Аквариум" ведется в соответствии с нормами.

Еще есть время

Шумиха в медиа, похоже, только привлекла внимание к строящемуся комплексу бизнес-класса. Строительство еще не миновало стадию котлована, а большая часть однокомнатных квартир в будущем доме уже выкуплена. В ближайшие дни застройщик планирует пересмотреть цены с поправкой на рост курса валют и ситуацию на рынке недвижимости. Поэтому предпраздничный период - самое время, чтобы определиться с покупкой квартиры в "Аквариуме". Проектное финансирование строительства ведется с использованием эскроу-счетов, что сводит на нет риски покупателя как участника долевого строительства. Партнер проекта АО "Банк ДОМ.РФ" также предлагает достойные и разнообразные ипотечные планы. Подробнее ознакомиться с планировками, документацией и преимуществами жилого комплекса можно на сайте жк-аквариум.рф.

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