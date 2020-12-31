Дистант не помешал гимназии №3 сохранить уровень качества обучения

2020 год для гимназии №3 был непростым, но очень результативным. Гимназисты и их наставники не только осваивали новые режимы работы и учебы, но и добивались поставленных целей по всем направлениям. По итогам уходящего года им действительно есть чем гордиться.

Несмотря на переход на дистанционный формат обучения, коллектив гимназии быстро адаптировал использование онлайн-платформ для организации обучения, что позволило сохранить достойный уровень качества обучения. Высокие результаты гимназистов на ЕГЭ это подтверждают. Анастасия Белашевская и Дмитрий Санников получили 100-балльные результаты по русскому языку и профильной математике, соответственно.

Гимназисты показывают стабильно высокие результаты на олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровня. Алена Азарова, Глеб Шилохвостов, Илья Попов, Елизавета Тришкина, Мария Гасникова стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Валерия Петренко и Анастасия Любакова стали призерами Межрегиональной олимпиады школьников по математике "САММАТ".

Никита Носов - призер Всероссийской олимпиады для школьников "Гранит науки" Санкт-Петербургского горного университета по профилю естественные науки (математика, физика).

Дарья Сахарова одержала победу в Московской олимпиаде школьников по финансовой грамотности, стала призером Всероссийской олимпиады для школьников "Миссия выполнима. Твое призвание - финансист" по обществознанию от Финансового университета при правительстве РФ.

Чтобы развивать детские таланты, педагоги повышают свое профессиональное мастерство, участвуя в конкурсах. Учитель физики Рафаэль Файрушин по итогам окружного этапа конкурса профессионального мастерства "Учитель года Самарской области-2020" стал абсолютным победителем на региональном этапе и одержал победу в номинации "Молодой учитель".

На базе гимназии, которая служит городской проектной площадкой, прошли первые заседания международных методических объединений в формате четырех онлайн-потоков в рамках конференции "Школа в Фокусе. Фокусы для школы". Участниками конференции стали 3670 педагогов из разных уголков страны от Камчатки до Калининграда, из ближнего и дальнего зарубежья.

Пандемия не помешала и проведению Всероссийского форума "Педагогическая гавань". Он проходит на базе гимназии на протяжении 14 лет при поддержке администрации губернатора Самарской области, министерства образования и науки региона, департамента образования администрации Самары и профсоюза работников образования и науки России. И этот год не стал исключением. Пандемия, разумеется, внесла свои коррективы - на этот раз форум прошел в очно-заочном формате. Открытые онлайн-заседания методобъединений учителей-предметников под председательством победителей Всероссийского конкурса "Учитель года России" прошли по 12 направлениям. В работе форума приняли участие более 11000 человек из всех 85 регионов страны и 13 стран.

Гимназия по праву носит звание лауреата-победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "Гордость отечественного образования-2020" и активно распространяет педагогический опыт.

В условиях дистанционного обучения, продиктованного неблагоприятной эпидобстановкой, гимназия не только смогла сохранить высокое качество обучения, уровень вовлеченности в творческие и учебно-исследовательские мероприятия, но и уверенно движется вперед, осваивая и развивая новые подходы и направления, помогая тем самым своим ученикам интегрироваться в изменяющиеся условия современного мира.

Уходящий год принес победу гимназической команде КВН "Ля Рошель", которая стала чемпионом России всероссийской юнармейской лиги. Жизнь продолжается!