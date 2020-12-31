Детская школа искусств "Радуга" отметила 30-летие

Юбилей - прекрасный повод подвести итоги, вспомнить об успехах и рассказать о тех, благодаря кому и ради кого они достигнуты, - педагогах и учениках.

Педагоги и наставники

"Мастерская" - это не только здание, кабинеты, инструменты. Глубже! Это еще и занятия, репетиции, педагогические технологии, которые помогают ребенку, а иногда и взрослому определить себя, развить свои способности. Это - модель совместной деятельности педагога и ученика.

Какие же секреты таит мастерская ДШИ №8 "Радуга"?

Прежде всего, это содружество молодых педагогов и наставников. Успех любого современного проекта связан с созданием новых креативных идей. Однако даже самая креативная идея может быть воплощена в реальности только в том случае, если основана на лучших образцах педагогического опыта. ДШИ №8 "Радуга" сегодня - это сплав идей молодых педагогов и профессионализма наставников, которые выстраивают отношения сотворчества и партнерства. Так, бесценный опыт теоретика Елены Адриановской, хореографов Татьяны Гришаенко и Валентина Селезнева, художника и директора школы Елизаветы Сморкаловой помогают воплощению самых неожиданных проектов и концертных номеров.

Танцевальные композиции Ларисы Глазковой, Евгении Аргасцевой, Оксаны Гладкой, Елены Зотовой, Ольги Шишкановой, Юлии Суетиной и музыкальные концерты Елены Кашиной, видеопроекты Елены Шнайдер, мастер-классы Александры Меркуловой, Романа Мещерякова, Никиты Никитина, Марины Михайловой, театр мод Оксаны Штирбу - все они отмечены не только благодарностями и грамотами, но и добрыми, восхищенными отзывами родителей, зрителей, участников мероприятий.

Развитие индивидуальности

Уникальные приемы музыкального воспитания, составляющие основу авторской системы хормейстеров Марии Богомоловой и концертмейстеров Ирины Катковой и Елены Горловой стали важным направлением социализации детей с нарушением слуха. Эти ребята составили вокальный коллектив "Соловушки". Деятельность коллектива отмечена множеством дипломов, среди которых - награда Межрегионального фестиваля детского творчества "Ломая барьеры 2019" (г. Уфа).

Еще один секрет мастерства "Радуги" - кропотливая работа над развитием индивидуальности ребенка. Независимо от возраста, особенностей характера, степени одаренности или наличия ограниченности здоровья! Заметить искру таланта, создать условия, дать возможность проявить свои творческие способности, растить талант - все это здесь делают с любовью. Причем директор школы Елизавета Сморкалова на вопрос о приеме в школу отвечает, что никакого специального отбора в "Радугу" нет - принимают всех желающих.

Сегодня выпускники "Радуги" - студенты и аспиранты самых престижных учебных заведений страны. Их имена внесены в Золотую книгу молодых дарований в сфере искусств и культуры Самарской области. Лауреатами всероссийских и международных конкурсов, ведущих активную концертную деятельность, являются пианисты Майя Андриевская, Шамиль Шайхутдинов, органистка Анна Учайкина, виолончелистка Светлана Рясная. Валерия Шаравина - лауреат премии президента по поддержке талантливой молодежи. Саксофонист Евгений Чекашов - победитель XVII Всероссийских молодежных Дельфийских игр, лауреат премии губернатора Самарской области для одаренных детей и подростков. Отмечены премиями главы городского округа Самара Спартак Фатеев, Данила Примаченко, Ксения Рогова, Софья Солодовникова. Ксения и Полина Петровы, Дарья Шепелева - участницы профильных смен федерального образовательного центра "Сириус" (г. Сочи) для одаренных детей и молодежи.

Основа - содружество

А третий секрет успеха - это содружество педагогов, детей и родителей. Педагоги широко привлекают к решению важных задач родительскую общественность. Класс-концерты, поездки на фестивали и конкурсы, проекты и даже профильные смены вызывают интерес и поддержку родителей. В успехе каждого таланта много труда и любви.

Елизавета Сморкалова, директор школы искусств "Радуга":

- Свет софитов… На сцену Дворца металлургов выходят педагоги школы искусств. Так мы мечтали, сочиняя сценарий, разрабатывая концертные номера. Но время изменило наши планы, и общего концерта не состоялось. Зато к юбилею появились новые проекты: "30 концертов к 30-летию школы", мастер-классы педагогов в формате онлайн, статьи в газетах и журналах. Жизнь вносит свои коррективы. Но юбилейный концерт обязательно состоится! Даже если школе будет уже "30+". У школы глубокие традиции, педагоги с огромным опытом, творческие ученики, а значит есть будущее!