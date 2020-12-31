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Продовольственная безопасность начинается с лаборатории

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нет такой сельскохозяйственной культуры, возделывание которой не требовало бы системной работы, начиная с подготовки семенного материала, защиты растений и заканчивая сбором урожая и закладкой на хранение.

Фото: предоставлено филиалом ФГБУ "РСЦ" по СО

Наращивать элиту

Проводимые филиалом ФГБУ "Россельхозцентра" лабораторные исследования по определению посевных качеств семян сельхозкультур, обследование полей для выявления вредителей, болезней и сорняков напрямую влияют на конечные результаты работы аграриев и служат обеспечению продовольственной безопасности региона.

Важнейшие составляющие современного растениеводства - семеноводство и защита растений. Фитоэкспертиза семян, определение их посевных и сортовых качеств, разработка комплексных систем защиты агрокультур, сертификация семян, зерна, исследование продукции растениеводства, обследование посадок и посевов агрокультур для определения средств защиты от болезней и вредителей - вот далеко не полный перечень услуг, который могут получить сельхозтоваропроизводители, обратившись в центр.

В этом году специалисты отдела семеноводства филиала подтвердили сорта семенных посевов сельскохозяйственных культур на площади 350,8 тыс. га, из них 23,5 тыс. га отнесли к категории элитных посевов. Из 97,4 тыс. тонн высеянных семян озимых культур 18% - высоких репродукций.

Подтверждены сорта оригинатора шалота и чеснока Т.Р.Алыева. Специалисты филиала совместно с оригинатором провели апробацию на этих посевах. В четырех хозяйствах проведена апробация и подтверждено качество саженцев плодовых и ягодных культур, а также рассады земляники. Все саженцы прошли сертификацию. Завершается проверка семян яровых культур к весеннему севу.

Сертификация семенного материала - обязательная процедура для семеноводческих хозяйств. В этом году специалисты "Россельхозцентра" выписали 1920 сертификатов соответствия на различные культуры. Высококачественные семена пользуются большим спросом не только у производителей Самарской области, но и за ее пределами.

Комплексная защита

Получение высоких и стабильных урожаев невозможно без использования современных методов мониторинга, эффективной защиты, прогноза, применения малоопасных и эффективных пестицидов, внедрения устойчивых гибридов и сортов, строгого соблюдения севооборота.

Специалисты филиала регулярно выезжают на поля хозяйств для проведения фитосанитарных и семеноводческих обследований. Это позволяет вовремя заметить появление новых болезней, вредителей и сорняков и принять меры. В этом году фитомониторинг сорняков был проведен на 4157 тыс. га посевов, а защитные мероприятия - на 2102 тыс. га.

Обследование 1598,3 тыс. га зерновых колосовых культур показало распространение вредителей, для уничтожения которых было обработано площади 817,8 тыс. га. Почти половину всех обследованных зернобобовых - 20,3 тыс. га - обработали от сорняков и 12,7 тыс. га - от обнаруженного аскохитоза.

Хорошие результаты дают профилактические мероприятия, которые центр проводит регулярно. На основании фитопатологической экспертизы предпосевная обработка семян проведена на 90 процентах от высеянных в этом году 126,4 тыс. т яровых культур и более чем на 99,8 процентах от высеянных 83 тыс. т озимых культур. А это значит, что возбудители корневой гнили, твердой головни и другие патогены не будут мешать выращиванию качественного урожая.

Серьезную поддержку в этом году получили региональные картофелеводы. Обследование на колорадского жука проведено на площади 4,0 тыс. га, защитные мероприятия - на 2,77 тыс. га.

На болезни было обследовано 5,05 тыс. га, и на вдвое большей площади - 11,74 га - прошли защитные мероприятия.

Своевременное обследование посевов помогает вовремя обнаружить вредные факторы, разработать рекомендации и провести необходимые мероприятия. Кроме того, специалисты "Россельхозцентра" консультируют аграриев по совершенствованию агротехнических приемов возделывания культур, введению новых сортов и гибридов с лучшими показателями, более эффективными и безопасными пестицидами с коротким сроком распада.

Благодаря системной работе и комплексному подходу филиала в Самарской области созданы условия для успешного завершения 2020 сельскохозяйственного года в растениеводстве.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

- Передовые технологии пришли в сферу защиты растений. В июле по поручению департамента растениеводства Минсельхоза РФ в губернии был внедрен цифровой фитосанитарный мониторинг вредителей, болезней и сорняков на сельскохозяйственных угодьях с использованием смартфонов для привязки GPS-данных. Этим инструментом пользуются специалисты во всех районных отделениях нашего филиала.

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 443022, г. Самара,
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GPS-координаты: N53°
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