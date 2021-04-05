Что такое премиум-коррекция зрения?

Офтальмология — одна из быстро развивающихся областей медицины, где с каждым годом появляются новшества, благодаря которым можно скорректировать зрение и улучшить качество жизни. Премиум-коррекция зрения — это комплекс технологий, позволяющий стать свободными от очков, вернуть молодость и продлить жизненную активность. Как это работает, "ВН" решил выяснить у экспертов — специалистов глазной клиники Бранчевского: заведующей эксимер-лазерным отделением, хирурга, кандидата медицинских наук Екатерины Бранчевской и заведующего стационаром, врача-офтальмолога, хирурга Вячеслава Петрова.

— С какими проблемами к вам обращаются пациенты чаще всего?

Е.Б.: — У пациентов до 40 лет чаще встречаются жалобы на нечеткое зрение, необходимость прищуриваться. После 40 лет человек с трудом начинает фокусировать свой взгляд на предметах вблизи: фокус сложнее удержать, контуры размываются. Длительная зрительная нагрузка может вызвать болевой дискомфорт в височной и лобной областях головы, боль в глазнице, светобоязнь. Двоение букв или двоение отдельных частей изображения может говорить о наличии такого заболевания, как астигматизм. Встречаются и проблемы с управлением автомобилем ночью или трудности с различением пешеходов на плохо освещенных дорогах.

— И каков арсенал для коррекции зрения?

Е.Б.: — На сегодняшний день существуют разные методы исправления нарушений зрения. Ношение коррегирующих очков или контактных линз, пожалуй, самый простой способ, позволяющий видеть более четко. Сегодня возможности такой коррекции широки и позволяют решить проблемы в том числе возрастного характера — пресбиопии. Так называемые прогрессивные очки и мягкие линзы предназначены для того, чтобы пациенты старше 40 лет имели возможность видеть на различных расстояниях и вдаль, и вблизи. Однако часто к нам приходят люди разных возрастов, желающие навсегда избавиться от очков и линз. Очки имеют свойство запотевать, ограничивать боковое зрение, мешают при занятиях спортом. А любая, даже самая современная мягкая линза уменьшает поступление кислорода в роговицу, поэтому носить линзы можно не более 8 часов в день. В полной мере быть независимым от очков или контактных линз позволяют премиальные лазерные и микрохирургические технологии или премиум-коррекция зрения. Преимущества современных лазерных технологий коррекции мы испытали на себе — это действительно так.

— Пациент приходит к вам с определенным запросом и, возможно, даже не знает о технологиях премиум-коррекции…

В.П.: — Да, именно поэтому мы начинаем с диагностики. Современная офтальмология — это прежде всего инновационные технические решения, оборудование экспертного уровня, которое позволяет выяснить, в чем проблема и подобрать способ ее решения. Диагностические устройства на микронном уровне считывают многочисленные параметры глаза, дают возможность прогнозируемо достигать нужных результатов лазерной коррекции зрения. Премиум-коррекция зрения включает в себя ряд прогрессивных методик, общей чертой которых является персонализированный подход к каждой конкретно взятой проблеме зрения. Именно индивидуальный подход дает тот идеальный вариант, который возвращает пациенту отличное зрение.

Манипуляция проходит за 10-15 минут под капельной анестезией и не требует госпитализации. При этом пациент получает зрение во всем диапазоне без каких-либо ограничений, связанных с образом жизни. В ряде случаев, как правило, когда пациент в возрасте старше 50 лет, применяют технологию имплантации мультифокальных линз. Такие линзы изготавливаются на заказ и имплантируют поверх своего хрусталика глаза или вместо него в тех случаях, когда он уже не выполняет свою функцию. Опытные офтальмологи помогут пациенту с выбором модели и функциональности внутриглазной линзы, учитывая зрительную работоспособность и пожелания пациента. Такие решения дают практически моментальное восстановление зрительных функций после процедуры.

— Какие возможности скорректировать зрение у пациентов после 40 лет?

В.П.: — Появление в мире технологии, при которой совмещается работа двух лазерных установок, фемтосекундной и эксимерной, позволило в полной мере реализовать те возможности, которых просто не существовало. Методика FemtoLASIK является наиболее безопасной, так как является полностью безножевой. Этап процедуры, на котором формируется доступ к роговице, передней прозрачной поверхности глаза, происходит путем лазерного излучения с фокусировкой на строго заданную глубину, и в нужной зоне формируются пузырьки газа, которые, расширяясь, расслаивают ткань. Это безопасно и безболезненно. Второй этап операции — изменение преломления света — осуществляется эксимерным лазером. При этом высокочувствительная система слежения улавливает даже малейшие движения глазного яблока и выбирает направление лазерных импульсов. Каждый лазерный луч попадает именно на ту часть роговицы, форму которой необходимо исправить. FemtoLASIK позволяет решать не только "классические" задачи лазерной коррекции зрения, но и допускает устранение плохого зрения у лиц старше 40 лет — исправление дальнозоркости, близорукости и астигматизма. Возможно спрогнозировать зрение пациента, которое будет позволять хорошо видеть на разных дистанциях и исключать необходимость в очках, связанную с возрастными изменениями. При корректировании самых незначительных неравномерностей и шероховатостей преломления света в глазу по технологии Contoura Vision удается достичь максимальной остроты зрения. Кстати, теперь термин "отличное зрение" не ограничивается остротой зрения 100%, и офтальмологи нацелены на достижение сверхвысокого качества зрения, более четкого и контрастного.