Компания Ростсельмаш подвела итоги стимулирующей программы

Компания Ростсельмаш подводит итоги программы "Ставим рекорды вместе". В программе на лучший результат сельхозработ приняли участие более 2000 человек со всей России, а показатели впечатляют в большинстве регионов.

Ставить рекорды вместе могли любые хозяйства, включая КФХ и ИП. Работа комбайнеров сравнивалась по намолотам или количеству заготовленной массы, операторов тракторов - по производительности или топливной экономичности на основных полевых операциях: культивации, посеве, дисковании, вспашке, глубокорыхлении. Результаты порадовали и организаторов, и участников.

В целом по России по всем показателям отлично проявили себя тракторы, и эти цифры однозначно можно считать рекордными. Лучшая производительность составила на культивации 20,3 га в час в Саратовской области (ООО "Аванагард-Агро"), на посеве - 18,9 га в час в Самарской области (ООО "Парфеновское), на дисковании - 13,75 га в час в Тамбовской области (СХПК "Русь"), на вспашке - 4,56 га в час в Ставропольском крае (ООО "Саблинское"), на глубокорыхлении - 5,2 га в час в Саратовской области (КФХ Н.Абдуллаев).

Самарские механизаторы из ООО "Парфеновское" продемонстрировали рекордные показатели в посевной на тракторах RSM 2375. "В нашем хозяйстве около 27 тысяч гектаров земли. 2,5 тысячи из них обрабатывает трактор RSM 2375. В этому году мы стали победителями в регионе в двух категориях - "Лучшая экономичность" и "Лучшая производительность". Мы достигли рекордных показателей по расходу дизельного топлива - 2,53 л на гектар. За час трактор RSM 2375 обработал 18,5 га. А в категории "Лучшая производительность" наш показатель - 18,9 га земли в час", - рассказал учредитель ООО "Парфеновское" Иван Попов. - Будем надеяться, что совместно с сервисной службой "Ротор-лизинг" удастся улучшить показатели. Мы благодарим компанию "Ростсельмаш" за мотивацию к постановке рекордов и движению к победе".

На зерноуборочных комбайнах лучшие показатели по намолоту продемонстрировал комбайн TORUM 785 в Белгородской области - 42,12 т/час (КФХ А.Яковлев); в Омской - наилучший результат за комбайном ACROS 550 - 28,88 т/час (ИП Ю.Неупокоев); в Кемеровской - рекорд зафиксирован на комбайне RSM 161 - 38,4 т/час (ИП А.Баранов).

Победитель в категории "Зерноуборочные комбайны" - ООО Компания "БИО-ТОН" - связывает свой успех с работой техники. Руководитель отдела агрохолдинга по обслуживанию самоходной техники Владимир Кудряшов уверен, что на комбайнах Ростсельмаш TORUM 750 можно ставить и не такие рекорды. "У нас есть все ресурсы, чтобы улучшать показатели, - считает Кудряшов. - Комбайн обработал за смену 72 га при расходе топлива 6,5 литра на гектар. Наш рекорд - выработка за час 35,73 тонны. Мы благодарим Ростсельмаш за возможность участвовать в программе "Ставим рекорды вместе". Компания "БИО-ТОН" уже 10 лет сотрудничает с официальным дилером ООО "Ротор-лизинг", благодаря чему обеспечивается устойчивая работа техники.

Подробно с результатами программы и турнирными таблицами можно познакомиться на сайте Ростсельмаш: ppr.rostselmash.com. Проанализировав эти показатели, легко понять - добиваться рекордных и просто хороших показателей можно, если грамотно подходить к выполнению важных техпроцессов, которые должны быть обеспечены не только профессионализмом оператора, но и соответствующей ему по уровню техникой.

"Нашим аграриям всегда было что показать. Это крепкие профессионалы своего дела, и подобные соревнования - повод обратить внимание на их достижения во всероссийском масштабе. Мы с радостью поддерживали программу "Ставим рекорды вместе" и будем приветствовать внимание производителей техники к человеку труда и в дальнейшем", - отмечает Андрей Полянин, директор ООО "Ротор-лизинг" - официального дилера Ростсельмаш в Самарской области.

Лучшие сельхозтоваропроизводители - победители в номинациях получили 30 автомобилей LADA 4Х4 Urban 3D 2020 года выпуска. В самой компании "Ростсельмаш" подчеркивают то главное, что программа показала участникам: при правильном выборе агромашины и грамотных настройках можно добиться рекордных показателей. А еще и дала возможность проявить себя.