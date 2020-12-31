В 2020 году АО "Транснефть-Приволга", несмотря на пандемию и связанную с ней непростую экономическую ситуацию, не только смогло обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование своих объектов и провести их техническое перевооружение, но и продолжало реализацию экологических программ. Кроме того, предприятие помогло медучреждениям округа с закупкой оборудования и приняло участие в волонтерской акции "Мы вместе".

Надежная и безопасная транспортировка нефти и светлых нефтепродуктов - главная задача, которую ставит перед собой АО "Транснефть-Приволга". И предварительные итоги работы предприятия в 2020 году свидетельствуют о том, что компания успешно с ней справилась. Так, по магистральным нефтепроводам самарского предприятия Транснефти, которые пролегают на территории шести регионов России - от Среднего Поволжья до Черноморского побережья, - за 11 месяцев 2020 года прокачано 115,1 млн тонн нефти и 4,3 млн тонн светлых нефтепродуктов.

Модернизация и строительство

Четкую работу магистральных нефтепроводов в АО "Транснефть-Приволга" обеспечивает в том числе модернизация мощностей, а также новое строительство.

На 2020 год в программы технического перевооружения и реконструкции, а также капитального ремонта были включены 164 объекта. Работы велись на линейных участках нефтепроводов "Бавлы - Куйбышев" и "Куйбышев - Тихорецк" общей протяженностью 150 км. Кроме того, проведено техническое перевооружение подпорной насосной "Дружба-2" на НПС "Самара-1" и реконструкция комплексной системы автоматического пожаротушения площадки станции смешения нефти на ЛПДС "Самара". Тем временем уже в ноябре завершились работы по техперевооружению двух уникальных резервуаров с плавающей кровлей объемом по 50 тыс. куб. м на НПС "Самара-2".

В целом же АО "Транснефть-Приволга" за год заменило 16 магистральных и подпорных насосов и 16 электродвигателей, построило и реконструировало пять резервуаров общей емкостью 125 тыс. куб. м, провело капремонт 58 зданий.

В 2021 году планируется увеличение объема работы на магистральном нефтепроводе "Куйбышев - Тихорецк": будет построено 191,5 км лупингов и реконструировано 68,9 км линейной части нефтепровода. Специалисты выполнят строительство и реконструкцию 14 камер систем очистки и диагностики трубопроводов и трех резервуаров общим объемом 26 тыс. куб метров.

В безопасном режиме

Традиционно АО "Транснефть-Приволга" уделяет особое внимание безопасности производства, охране труда и экологическому менеджменту. Эффективность соответствующих мероприятий в 2020 году подтвердили независимые аудиторы, отметившие, что деятельность компании соответствует самым высоким международным стандартам.

Для контроля за безопасным проведением плановых и аварийных работ используются два мобильных комплекса спутникового видеонаблюдения (в Самарском и Волгоградском РНУ). Их применение позволяет дистанционно контролировать ход работ в режиме реального времени и оперативно реагировать на возможные нарушения.

В период пандемии сотрудники АО "Транснефть-Приволга" обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, а принятые меры по санитарной обработке помещений и перевод части персонала на удаленный режим работы позволили избежать вспышки заболеваемости в коллективе.

Экология и поддержка

Безусловно, одним из приоритетных направлений работы компании остается реализация экологических и благотворительных проектов.

В 2020 году в рамках деятельности по сохранению биологического разнообразия в Саратовское и Волгоградское водохранилища, а также в реки Медведица и Дон на территории Самарской, Саратовской и Ростовской областей было выпущено 126 тыс. мальков стерляди, русского осетра, сазана и толстолобика.

С целью поддержания высокого уровня экологической безопасности реконструированы очистные сооружения на ЛПДС "Красноармейская" Саратовского РНУ и на станции смешения нефти Самарского РНУ, а на 2021 год запланировано строительство очистных сооружений на ЛПДС "Ефимовка" Волгоградского РНУ.

В непростой период пандемии новой коронавирусной инфекции большое внимание в своей благотворительной работе нефтепроводчики уделяли оказанию помощи врачам и медицинским учреждениям. Предприятие профинансировало закупку оборудования для искусственной вентиляции легких и монтаж кислородопровода в инфекционном отделении клиник Самарского государственного медицинского университета, а также приобретение средств индивидуальной защиты для персонала больниц Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

Текущий год ознаменовался празднованием 75-летней годовщины Великой Победы, и АО "Транснефть-Приволга" реализовало целый комплекс проектов в рамках программы Года памяти и славы, объявленного в РФ в 2020-м. Были выделены финансовые средства на реконструкцию более чем тридцати памятников, мемориалов и братских захоронений в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях, а также в Республике Татарстан. Только в Самаре установлено 30 мемориальных досок Героям Советского Союза.

Оценили заслуги

Обеспечивая транспортировку примерно трети добываемой в России нефти, АО "Транснефть-Приволга" вносит весомый вклад в экономическое и социальное развитие регионов присутствия, в частности, Самарской области. В регионе компания - на особом счету, и в 2020 году достижения АО "Транснефть-Приволга" были отмечены первым местом в номинации "Промышленность" конкурса "Достояние губернии", который ежегодно проходит при поддержке правительства региона.

А внедрение инновационных решений в сфере охраны труда и промышленной безопасности позволили АО "Транснефть-Приволга" стать победителем конкурса Минэнерго России на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли в 2020 году.