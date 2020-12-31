"Автобан" строит в Самарской области стокилометровый обход Тольятти

Строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" входит в пятерку крупнейших дорожно-строительных компаний России, являясь одним из ключевых генподрядчиков в реализации масштабных проектов автодорожной сферы. В Самарской области компания строит стокилометровый обход Тольятти - крупнейший инфраструктурный проект региона, который станет частью международной транспортной артерии. О масштабах и важности этого строительства рассказал руководитель проекта Антон Гурьянов.

- Антон Юрьевич, с какими итогами компания "Автобан" завершает год и что планирует реализовать в 2021-м?

- Год прошел весьма плодотворно, и итоги его очень значимы: в активе компании 14 завершенных объектов строительства, а это более 200 километров дорог. Сегодня работники нашего холдинга строят дороги в пяти федеральных округах России. Главным объектом, введенным в эксплуатацию в этом году, стал ЦКАД-3. Третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги является одним из ключевых транспортных проектов страны. Это автомагистраль высшей технической категории, которая станет новой визитной карточкой автомобильных дорог России. Вскоре мы введем в эксплуатацию и ЦКАД-4. Год завершается на позитивной ноте и открывает для нашей компании новые перспективы. Мы заключили контракт на строительство двух участков скоростной магистрали М-12 Москва - Казань, которые пройдут по территории Нижегородской и Владимирской областей, а также Республики Чувашия. Это грандиозный объект в масштабах страны, который надо будет реализовать в короткие сроки. В этом году стартовал и уже набрал высокие темпы еще один масштабный проект. Речь идет о строительстве автодороги "Обход Тольятти".

- Расскажите о его параметрах.

- Это частная концессия стоимостью порядка 120 млрд рублей, где федеральный бюджет составит около 67 млрд рублей, остальное - внебюджетные инвестиции. Проект предусматривает строительство автодороги протяженностью почти 100 км и моста через реку Волгу. Автомобильный обход города Тольятти станет составной частью транснациональной трассы Европа - Западный Китай. Совокупная длина этого транспортного коридора составит более 8 тыс. км, а маршрут по территории России займет более 2300 км. Таким образом, через Самарскую область пройдет одна из крупнейших транспортных артерий мира. Внутри страны дорога должна объединить крупные агломерации - Московскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую. На ближайшие годы строительство маршрута с Востока на Запад станет самым масштабным дорожным проектом России. Наша компания активно участвует в его реализации - автомагистрали М-12 и ЦКАД также являются его частью. Российская часть маршрута будет построена в ближайшее время - это вопрос, в котором наша страна заинтересована в наибольшей степени. Строительство трассы ведется интенсивно, и обход Тольятти - яркий пример этой работы.

- Как идут дела на стройке?

- Проект состоит из пяти этапов строительства, на каждом из которых уже развернуты работы. На обоих берегах Волги активными темпами трудятся наши специалисты и техника. Участниками стройки стали три строительных управления холдинга "Автобан". СУ-920 и СУ-925 будут вести работы на левом берегу со стороны Тольятти, СУ-905 - на правом, со стороны Сызрани. Работа идет по графику, в соответствии с производственной программой на 2020 год. Снимается земляное полотно, выполняется насыпь грунта и перенос коммуникаций. В настоящее время мы усиливаем строительные мощности и разворачиваем новые фронты работ. Мостовая часть строится компанией "Мостотрест", мы строим дорожную часть, в которой также имеется 37 искусственных сооружений, среди них есть очень крупные и сложные - это мосты, транспортные развязки и путепроводы. Ввести объект в эксплуатацию необходимо в конце 2023 года. Наша компания располагает полувековым опытом в дорожном строительстве, обширной производственной и научно-технической базой, парк спецтехники насчитывает более 12000 единиц. В нашем арсенале - использование уникальных технологий и успешный опыт выполнения аналогичных проектов на крупнейших дорожных стройках России. Вне всякого сомнения, работы по обходу Тольятти будут выполнены качественно и в срок. Более того, мы не только проектируем и строим объекты, но и обслуживаем их после сдачи в эксплуатацию. Мы видим существенную поддержку со стороны областной администрации, которая очень серьезно относится к реализации проекта, и надеемся на плодотворное взаимодействие в дальнейшем.

- Какую дорогу в результате получит Самарская область?

- Это будет автомагистраль категории 1-Б, без пересечений в одном уровне со второстепенными дорогами. Время объезда города Тольятти сократится на два-три часа. Сегодня маршрут проходит по трассе М-5 через городские кварталы и плотину Жигулевской ГЭС, что затрудняет движение городского и транзитного транспорта. Ежегодно по федеральной трассе М-5 "Урал" Самарскую область пересекают порядка 12 млн транзитных автомобилей. Дорога, соединяющая запад с востоком, очень загружена, особенно это заметно на сложном участке от Сызрани до Тольятти. Это создает значительную транспортную нагрузку на плотину, где четырехполосное движение сменяется двухполосным. Трасса в обход Тольятти будет обладать большой пропускной способностью: по прогнозам специалистов, здесь будет проходить порядка 60 тысяч автомобилей в сутки. Это поможет избавить город от пробок, улучшить экологию, ускорить движение, сделать городские дороги безопаснее и комфортнее для жителей.

- Какое экономическое значение будет иметь новая магистраль?

- Дороги - это кровеносные сосуды любой территории, обеспечивающие внутренние и внешние взаимосвязи. Чем сильнее развита транспортная инфраструктура, тем меньше транспортные издержки и короче время в пути. Трасса такого значения, тем более сквозная, - это артерия, по которой пойдет огромное количество грузов и людей в обоих направлениях. На всем протяжении международного дорожного маршрута будут расходиться транспортные вены, которые позволят развиваться экономике регионов, в том числе в Центральной России, через которую проходит этот коридор. Для Самарской области - это новые рабочие места, поскольку вокруг дорог всегда возникает целый комплекс услуг и создается новая инфраструктура: обслуживание и ремонт, логистические центры. Самара от этого очень серьезно выиграет, получив мощный дополнительный источник экономического развития. А Тольятти выигрывает многократно - здесь и экономическая выгода, и экологическая составляющая, и безопасность дорожного движения. Город освободится от пробок и вздохнет без транзитного транспорта, поскольку основной поток машин пойдет за пределами городской территории. Вопрос безопасности на дорогах современной категорийности проработан максимально - как минимум по две полосы в каждом направлении и отсутствие пересечений в одном уровне с другими дорогами.

- Как вы считаете, у российских дорог есть перспективы стать такими, как европейские и американские автобаны?

- Россия в последние годы интенсивно развивается в этом направлении, есть уже много примеров. Не без гордости отмечу, что наша компания играет заметную роль в этом развитии. Дороги кардинально изменились по сравнению с тем, что мы имели 10-20 лет назад. Появились современные скоростные автомагистрали, федеральные трассы проходят реконструкцию и модернизацию. Дороги расширяются, появляются дополнительные ограждения, системы автоматического контроля. Качество новых дорог положительно сказывается на безопасности, заметно сокращается время в пути. Я думаю, что уже в скором будущем по всей территории страны мы будем ездить с большим комфортом.