2020-й год для Самарского регионального центра для одаренных детей стал прорывным

Новые направления развития, создание попечительского и экспертного советов, завершение масштабного ремонта и обновление учебно-исследовательского оборудования, а главное - успех учащихся на олимпиадах всероссийского уровня - таков итог этого непростого года.

Лучших определяет конкурс

Самарский региональный центр для одаренных детей создан в 2016 году. В Центре обучаются на постоянной основе 200 ребят по трем основным направлениям: физико-математическое, информационно-технологическое, химико-биологическое. Учащимися центра становятся школьники 8-11 классов, успешно прошедшие конкурсный отбор. Главный критерий отбора - высокий уровень знаний, умений, мотивации.

В 2019 году правительством Самарской области и образовательным Фондом "Талант и успех" было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию регионального Центра выявления, поддержки и развития одаренных детей в Самарской области - структурного подразделения "Вега". Центр начал работу, организуя специализированные профильные смены для школьников по трем направлениям: "Наука", "Искусство", "Спорт".

Благодаря активным действиям министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна по включению Центра в федеральный проект "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" были осуществлены ремонт и обновление материально-технической базы Центра.

Масштабное обновление программы развития и организационной структуры Центра началось в начале 2020 года и совпало с назначением на пост директора Центра нового руководителя, Ирины Липенской (на фото), кандидата педагогических наук, почетного работника общего образования.

Отличная база для исследований

В феврале текущего года состоялось первое заседание попечительского совета под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, где были определены основные направления развития организации. "Центр должен консолидировать лучшие образовательные программы и кадры… Уверен, что "Вега" займет достойное место в образовательной системе региона и будет способствовать реализации нацпроекта "Образование", - отметил губернатор.

Попечительский совет многое сделал для создания необходимых условий для новых достижений центра. Было обеспечено финансирование и ремонт здания центра, оснащение современным пожарным и коммутационным оборудованием, а также обновление материально-технической базы были завершены к началу учебного года.

Центр пополнился комплексами для проведения исследований окружающей среды, определения качества воды и пищевых продуктов, спектрофотометром, атомно-силовым микроскопом, комплектами для проведения экспериментов по лучевой диагностике и визуализации, учебно-проектным комплексом в области нейротехнологий, интерактивным анатомическим столом, анатомическими роботами-тренажерами, системой полуавтоматического контроля качества выполнения манипуляций с предустановленными сценариями. Оснащение таким высокотехнологичным оборудованием уже сейчас позволяет выстраивать индивидуальные треки организации исследовательской деятельности школьников.

Председателем экспертного совета Центра, в полномочия которого входит утверждение образовательных программ и календарного графика профильных смен, стал академик Российской академии наук, доктор технических наук, советник губернатора Самарской области Федор Гречников.

Научная, художественная и спортивная колаборация

В состав попечительского совета Центра вошли ректоры ведущих вузов региона. Это обеспечило возможность привлечения к работе с одаренными детьми лучших вузовских преподавателей, проведения занятий на научно-исследовательских и музейных площадках вузов. Преподаватели высшей школы активно участвуют в разработке программ и проведении специализированных профильных смен, в подготовке обучающихся Центра к олимпиадам и научным конференциям.

Межведомственное взаимодействие разных министерств способствовало организации новых направлений профильных смен "Вега" - "Искусство" и "Спорт", которые были организованы на распределенных площадках региональных партнеров Центра, в числе которых Самарское музыкальное училище имени Д.Г.Шаталова, Самарское художественное училище имени К.С.Петрова-Водкина, Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта, Академия футбола "Крылья Советов", Самарский дворец детского и юношеского творчества и другие.

В состав попечительского совета вошли художественный руководитель и дирижер камерного ансамбля "Солисты Москвы", народный артист СССР Юрий Башмет и олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев.

Конкурсы и олимпиады

В этом году было проведено 39 смен для 2000 обучающихся из Самарской области как в очном, так и дистанционном форматах. "По ряду программ на одно место у нас было более трех заявок. Это показатель возросшей популярности Центра", - говорит директор Самарского регионального центра для одаренных детей Ирина Липенская.

Директор СРЦОД Ирина Липенская

В мае состоялся конкурс эссе "Почему важно сохранять историческую память". В нем приняли участие более чем 450 школьников Самарской области. В июне подвели итоги конкурса рисунков "Самарский край - сердце России", на который поступили работы от 500 ребят. А региональный марафон по функциональной грамотности, проведенный в июле нынешнего года, собрал более 3300 участников.

Одно из ключевых направлений работы Центра - участие в олимпиадном движении: подготовка ребят к участию в олимпиадах и их проведение. Это способствует самореализации, расширяет и углубляет знания в предметных областях, позволяет определиться с выбором будущей профессии. Успешно выступившие на олимпиадах школьники имеют преимущества при поступлении в престижные вузы страны и своего региона. А это, в свою очередь, повышает статус всего олимпиадного движения. Модульная система подготовки позволяет получать высокие результаты как во Всероссийской олимпиаде школьников, так и в перечневых олимпиадах различных уровней.

В Центре проводятся областные олимпиады по химии и физике имени Н.Н.Семенова для школьников 7-8 классов, а также открытая межрегиональная олимпиада по астрономии имени Ф.А.Бредихина, в которой за последние два года приняло участие более 330 детей из Самарской и соседних областей. В 2021 году центр станет региональной площадкой для проведения новых межрегиональных предметных олимпиад по физике, английскому языку, химии.

Статус лидера подтвержден

Главный успех Центра - это успехи детей. По итогам учебного года Центр подтвердил свой статус областного лидера по количеству победителей и призеров всероссийских олимпиад. За это достижение педагогический коллектив Центра был удостоен благодарности от Российского совета олимпиад школьников. В этом году двое обучающихся Центра были приглашены к участию в учебно-тренировочных сборах для подготовки к 53-й Международной химической олимпиаде. Дмитрий Дмитриев, ученик 10 класса, прошел конкурсный отбор и вошел в состав тридцати участников для подготовки российской сборной. Это закономерный результат работы высококвалифицированного педагогического состава, в который входят доктор наук, кандидаты наук, победители и призеры региональных конкурсов, а также абсолютный победитель Всероссийского конкурса "Учитель года".

Учителя и учащиеся Центра регулярно проходят обучение в Образовательном центре "Сириус".