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Программа "Легкое дыхание" в санатории "Самарский" поможет восстановиться после болезни

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После перенесенной коронавирусной инфекции большинству пациентов необходим курс восстановления и реабилитации. Программы реабилитации составляются с учетом состояния и возникших после болезни осложнений.

Фото: предоставлено санаторием "Самарский"

В санатории "Самарский" разработана восстановительная программа "Легкое дыхание", которая показана людям после перенесенных воспалительных заболеваний бронхолегочной системы, в том числе COVID-19. Программа включает процедуры, способствующие купированию остаточных явлений воспалительного процесса и повышению иммунитета организма в целом.

Комплекс индивидуально подобранных лечебных процедур программы (магнитотерапия, лазеротерапия, барокамера и т.д.), лечебная гимнастика, наблюдение у опытных специалистов, сбалансированное питание, внимание персонала санатория помогут пациентам, перенесшим COVID-19, восстановить здоровье, утраченное качество жизни и вернуться в привычную среду.

 

 

 

 

 

Санаторий "Самарский":

г. Самара, линия 5 (Барбошина поляна),  4

Служба бронирования: +7(846) 226 50 71

www.samarskiy.ru

san-bron@samarskiy.ru

Instagram: @sanatorii samarskiy

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