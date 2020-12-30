Предприниматели Волжского района сработали в 2020 году результативно

Негативное влияние пандемии коронавируса сказывается на всех сферах жизни, меняя привычный ход событий. Как ответили на вызов предприниматели Волжского района?

В режиме дистанта

С введением масочного режима и частичных локдаунов малому бизнесу района пришлось непросто, как и предпринимателям по всей России. Предпринимательскую активность продолжает сдерживать падение реальных доходов населения. Переживая сложные времена, Центр развития предпринимательства Волжского района оказывает необходимую информационную поддержку онлайн.

"Мы дополнили сайт актуальными материалами, - говорит руководитель МБУ "Центр развития предпринимательства Волжского района" Алексей Булякин. - У нас опубликованы все документы о принятых в регионе антикризисных мерах поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Здесь можно найти все контакты, телефоны "горячих линий", а также разъяснения о получении субсидий".

В первые месяцы с начала введения карантина основной задачей коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере розничной торговли, было обеспечение наличия товаров первой необходимости, чтобы не вызвать ажиотажного спроса. Тесное взаимодействие центра с предпринимателями позволило решить все возникающие вопросы.

Специалисты центра информировали предпринимателей о мерах федеральной поддержки пострадавших от пандемии отраслей. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции они выезжали в поселения и знакомили предпринимателей с положениями постановления губернатора Самарской области.

В ситуации карантина нормой стали вебинары по охране труда, вопросам налогобложения. На протяжении года продолжалась работа по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Волжские предприниматели получали приглашения и участвовали в тренингах и семинарах, направленных на повышение их компетенций в различных сферах, в том числе на темы регистрации самозанятых, налоговой отчетности за 2019 год. Предприниматели, побывавшие на вебинаре "Антикризисный маркетинг", который был проведен в ходе реализации муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального района Волжский Самарской области" на 2020-2024 годы, отметили его своевременность и пользу.

Рост числа самозанятых

На конец 2020 года в районе зарегистрировано более 2900 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году в нашем регионе стало возможно получить статус самозанятых. Этим воспользовались те жители района, которые ищут способы дополнительного заработка. И центр оказывает реальную поддержку тем, кто имеет такие намерения.

Специалисты центра выезжают на места в сельские поселения и проводят консультирование по вопросам регистрации и налогообложения самозанятых, применяя все меры безопасности - в масках, с соблюдением социальной дистанции. Результат впечатляет. В январе текущего года в районе было 118 самозанятых. К концу года их число выросло до 1500.

Развитие деловой среды

Предприниматели - народ активный, поэтому охотно делятся своим опытом, повышают свою квалификацию, участвуя в онлайн-встречах с руководителями профильных структур региона, бизнес-форумах.

Продвигая лучших, бизнес-сообщество района участвует в региональных конкурсах и завоевывает призовые места. Жюри конкурса компаний "Достояние губернии-2020" вручило диплом победителя в номинации "Предпринимательство. Малый и средний бизнес" ООО "Ветерок".

Волжские предприниматели получили 19 золотых медалей на XXII Поволжской агропромышленной выставке-2020. В районе традиционно сильна переработка. Наибольшее количество дипломов и золотых медалей получили смышляевские предприятия ООО "Бекон", ООО "Пищевик-Р" и ООО "Виктор", выступающие под торговой маркой "Фон Бекон" и имеющие региональную символику "Самарский продукт". Той же символикой, кстати, обладает продукция ООО "Ветерок". За высококачественные соусы и кетчупы награждено ООО "Кухмастер". Индивидуальный предприниматель из Курумоча В.Г.Лапшинская получила золотую медаль за твердые сыры.

В номинации "Животноводство" золотая медаль вручена АО "Племзавод Кряж". В номинации "Растениеводство" высокой наградой была отмечена деятельность ООО "Паслен-Агро". В номинации "Технологические достижения" ООО "Пегас-Агро" было награждено дипломом и золотой медалью за внедрение в сельскохозяйственное производство современной высокоточной техники и оборудования. За вклад в развитие губернского агропрома Волжский район получил высшую награду выставки - Гран-при.

Евгений Макридин, глава Волжского района:

- Этот непростой год показал, что даже в сложных условиях мы можем работать результативно. По реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" мы вышли на целевые показатели. Помимо этого, предприниматели района активно участвуют в благотворительной деятельности. Сегодня в сфере малого бизнеса занято свыше 12% населения района. Прирост численности занятых отмечается в том числе и за счет легализации теневого сектора экономики. Мы постоянно работаем над улучшением условий ведения предпринимательской деятельности, расширением доступа к финансовой поддержке, выведением экспортно ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса на зарубежные рынки.