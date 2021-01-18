ООО "ЛАД" отремонтирует сельскохозяйственную технику качественно и в срок

В сфере ремонта сельскохозяйственной техники и поставки запасных частей к ней фирма ООО "ЛАД" работает 27 лет и зарекомендовала себя как надежный партнер аграрных организаций Самарской области и соседних регионов Поволжья.

За разработку и освоение современных технологий ремонта и внедрение в производство оборудования для технического сервиса сельскохозяйственной техники ООО "ЛАД" многократно награждалось золотыми и серебряными медалями на Поволжских агропромышленных выставках.

Спектр услуг фирмы достаточно широк. В мастерских, оснащенных всем необходимым оборудованием и испытательными стендами, производится ремонт:

— гидроприводов, устанавливаемых на все виды комбайнов и дорожно-строительных машин (ГСТ-90, ГСТ-112 и других марок, включая агрегаты импортного производства — Sauer Danfoss, Bosh Rexroth, Eaton Vikers, Linde, Parker Hannifin);

— практически всех видов топливных насосов;

— гидрораспределителей различных модификаций (Р-80, РП-70, Р-100, Р-160 и др.);

— гидроусилителей рулевого управления тракторов;

— гидроцилиндров тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин.

На все виды выполненных работ предоставляется гарантия на срок до шести месяцев.

Второй важной частью деятельности фирмы является поставка предприятиям АПК запасных частей для ремонта сельскохозяйственной техники собственными силами. Многолетнее сотрудничество с ПО "Гомсельмаш" и богатый опыт директора предприятия Владимира Уварова, проработавшего 20 лет представителем этого завода в Поволжском регионе, позволяют ООО "ЛАД" не только стабильно обеспечивать хозяйства запасными частями к кормоуборочной и зерноуборочной технике, произведенной на этом заводе, но и оказывать консультационные услуги инженерно-техническим службам.

Долгосрочные договоры с заводами-изготовителями сельскохозяйственной техники гарантируют поставку аграриям широкого ассортимента запасных частей к комбайнам, тракторам, сельхозмашинам, а также высокое качество поставок и проведения ремонтных работ.

Ежегодно увеличивается количество партнеров — заказчиков услуг нашего предприятия. Появление различных видов и марок импортной техники на полях сельхозпроизводителей приводит к необходимости освоения ремонта новых видов агрегатов. Сроки поставки запасных частей для ремонта импортной техники в разгар агросезона зачастую составляют 6-12 недель. Комбайны и тракторы простаивают в страду, теряя драгоценные дни. Наша фирма настраивает заказчиков ремонтных услуг на проведение обслуживания и ремонта техники в осенне-зимний период по завершении осенних работ. Дефектовка состояния машинно-тракторного парка позволит хозяйствам выявить неисправную технику, определить потребность в ее ремонте и сделать заявку на проведение ремонтных работ и поставку запасных частей. ООО "ЛАД", в свою очередь, сможет своевременно сделать заказ производителям запчастей и отремонтировать узлы и агрегаты.

В нашей фирме гибкие и мобильные формы работы с клиентами, в зимний период предоставляются значительные скидки, предлагаются выгодные условия. Мы стараемся к каждому покупателю подходить индивидуально.

В фирме "ЛАД" высокопрофессиональный коллектив. Все работники ремонтных мастерских имеют соответствующее техническое образование и могут проконсультировать заказчика. Предприятие динамично развивается, за все годы работы ни разу не задержало выплату заработной платы и уплату налогов и взносов в бюджет. Сотрудники имеют весь социальный пакет, достойные условия труда и обеспечены спецодеждой.

446433, Самарская область, г. Кинель, ул. Ильмень, д. 9

Тел./факс: 8(84663)2-18-92, 2-10-74

8-927-265-50-72

E-mail: kinlad@yandex.ru

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