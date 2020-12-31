Нынешний успех сельхозтоваропроизводителей стал результатом своевременной господдержки

Успех региональных сельхозтоваропроизводителей - результат общих усилий. О том, как сплачивают трудности - в интервью "Итогам года" председателя Самарского молочного союза Николая Сомова.

- Многие говорят о рекордных урожаях, а как вы оцениваете итоги уходящего года?

- Действительно, озимые культуры дали небывалую, рекордную урожайность. И это огромный труд аграриев - от руководителя до простого работника в поле, от фермера и до всех его помощников. Думаю, будет справедливо, если растениеводы разделят свои успехи с министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Во-первых, оно из года в год целенаправленно проводит работу по максимизации посевов озимых, во-вторых, буквально заставляет вносить больше удобрений, договариваясь с производителями о снижении цен для самарских аграриев и, в-третьих, добивается применения сертифицированных семян, стимулирует приобретение наилучших элитных.

Без нашего министерства многие хозяйства, особенно малые и фермерские, еще долго шли бы к нынешним показателям - ведь подавляющее большинство хозяйств регионального АПК - участники областных или федеральных программ господдержки.

Мало кто знает, что профильным министерством, правительством Самарской области и лично губернатором на поддержку областного АПК было привлечено дополнительно областных и федеральных денег практически вдвое больше, чем изначально было предусмотрено в бюджете. Кроме того, Дмитрий Игоревич Азаров не раз лично корректировал вектор развития самарского АПК с целью повышения его эффективности.

В октябре, рассматривая бюджет следующего, 2021 года, Минсельхоз РФ сократил финансирование Самарского АПК в три раза. И вновь областное правительство, комитет по сельскому хозяйству и фракция партии "Единая Россия" губернской думы под председательством Александра Ивановича Живайкина, объединив усилия, провели работу с федеральным центром, чтобы уже в декабре к принятию областного бюджета сохранить меры государственной поддержки на уровне не ниже предыдущего года. Теперь это позволит Самарскому АПК продолжить реализацию стратегии развития.

Молочное животноводство более других отраслей зависит от господдержки, оно субсидируется в любой стране мира, поскольку без государственной поддержки убыточно. Мы с коллегами пережили много тревожных дней, когда не только в следующем, но и в текущем году по причине выпадающих доходов бюджета из-за пандемии субсидии производителям молока могли быть уменьшены практически в десять раз. Мы пошли в министерство, показали структуру себестоимости молока, кормов, планы развития и, к счастью, были услышаны. Министр Николай Владимирович Абашин выслушал наши доводы, провел работу со всеми представителями отрасли, с муниципалитетами, подробно разобрался в ситуации и обсудил проблему с председателем правительства Виктором Владиславовичем Кудряшовым. Было принято решение о мерах поддержки производства молока, сохранившее молочную отрасль. Мы прекрасно понимаем, что это обязывает нас проявлять взаимную ответственность, и делаем все, чтобы стоимость молочной продукции оставалась доступной и стабильной. В отличие от других товаров, молочные продукты изменились в цене менее чем на 3,5%, что в полтора раза ниже годовой инфляции. Более того, мы теперь четко знаем, что работаем в одной команде, у нас общие задачи: сохранение поголовья коров и увеличение производства молока.

- Как повлияла пандемия на молочную отрасль?

- Пандемия влияла на спрос на молочные продукты и непосредственно на здоровье сотрудников предприятий. Спрос на молочные продукты традиционного ассортимента подвергся незначительным изменениям. В целом же была стабильность.

Работники животноводческих и перерабатывающих предприятий чаще всего подвергались заражению вне работы - дома или в местах массового пребывания. Выполнение рекомендованных региональным минсельхозом простых мер, таких как термометрия на входе, применение масок, перчаток, позволило не допустить масштабного распространения вируса.

- Какие заметные события произошли в этом году в отрасли?

- Сам по себе факт увеличения производства молока и поголовья КРС является событием, особенно рост поголовья по сравнению с предыдущим годом. Во многом это качественная работа министерства по реализации программы "Начинающий фермер", в которой 11 грантополучателей займутся молочным животноводством. Аналогично по программе поддержки семейных ферм: семь из десяти ферм - молочные. Реализуются проекты развития действующих КФХ и средних ферм с увеличением дойного стада, например, ЗАО "Нива" вводит новый корпус с доильным залом на 400 коров. В итоге поголовье коров за 2020 год увеличилось. Особенно радует, что на 1200 голов до 10600 выросло поголовье племенных животных, а общая продуктивность в области составляет 6250 кг молока на корову.

В этом году при поддержке Самарской губернской думы и правительства Самарская областная ветеринарная лаборатория оснащена новейшим, лучшим в мире оборудованием для измерения параметров качества молока и молочных продуктов. Это позволяет самарским производителям контролировать качество молока, сверять племенную и генетическую ценность животных, а лаборатории - стать межрегиональным центром испытаний качества сырого молока и молочной продукции.

Итоги убедительно говорят о том, что сельскохозяйственное производство развивается. Очень важно, что рядом с производством строится жилье, в том числе по федеральной программе. Впервые за многие годы в самарских селах стали строиться благоустроенные коттеджи для работников сельхозпредприятий. Последовательно реализуется комплексный план социально-экономического развития региона, в котором жители сел получают благоустроенное жилье и престижную работу.